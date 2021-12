Am Sonntag, 12.12.2021, läuft der „Tatort: Und immer gewinnt die Nacht“ um 20:15 Uhr im Ersten .

Im zweiten Fall für das neue Bremer „Tatort“-Trio gerät der markante Kommissar Mads Andersen an diesem Sonntag in handfeste Schwierigkeiten.

„Tatort: Und immer gewinnt die Nacht“: Der neue Krimi aus Bremen

In dem von Star-Regisseur Oliver Hirschbiegel inszenierten zweiten Fall des neuen „Tatort“-Teams aus Bremen müssen Mads Andersen und seine beiden Kolleginnen Liv Moormann und Linda Selb den mysteriösen Tod eines Arztes am Bremer Hafen klären. Der Mediziner wurde mitten in der Nacht von einem Auto angefahren und danach brutal totgeprügelt. Das Merkwürdige an dem Mordfall: Björn Kehrer war ein guter Mensch wie aus dem Bilderbuch und kümmerte sich unentgeltlich um Obdachlose, Drogenkranke und andere Benachteiligte, die sich eine normale medizinische Behandlung nicht leisten können. Wer also sollte ein Motiv haben, diesen barmherzigen Samariter zu töten? Und was hatte der Mediziner mitten in der Nacht am Hafen verloren?

„Tatort“ heute: Handlung am 12.12.2021

Die Ermittler tappen in diesem packenden „Tatort“ zunächst im Dunkeln, können dann aber doch ein paar Verdächtige ausfindig machen – Kehrers Arzthelferin Kirsten Beck etwa, die für ihren menschenfreundlichen Chef schwärmte und von diesem abgewiesen wurde. Oder die junge Ann Gelsen, die dem Arzt die Schuld daran gibt, dass ihr Bruder im Koma liegt. Über den Kontakt zu Ann Gelsen geraten Liv Moormann und Linda Selb auch an die Unternehmerfamilie Aufhoven, die geschäftlich in schwieriges Fahrwasser geraten ist – vor allem die kühle Clanchefin Charlotte scheint etwas zu verbergen. Mads Andersen schleicht sich derweil am Hafen an Bord eines Frachters, dessen Besatzung etwas von dem Mord mitbekommen haben muss – und gerät in handfeste Schwierigkeiten.

„Tatort“ Kritik: Wie ist „Und immer gewinnt die Nacht“?

Der zweite Fall mit dem Bremer Trio ist verzwickt, spannend und feilt am Profil der drei neuen Ermittlerfiguren – Mads Andersen, der früher undercover für die dänische Polizei im Einsatz war, wird von einem minderjährigen Killer bedroht, der noch eine Rechnung mit ihm offen hat. Linda Selb entpuppt sich als begabte, aber reichlich schräge Kriminalistin, und der Krimi wirft auch ein Schlaglicht auf die Vergangenheit der aus prekären Verhältnissen stammenden Liv Moormann. Nur die vielen Spruchweisheiten, die dem Zuschauer in diesem starken „Tatort“ von fast allen Beteiligten permanent um die Ohren gehauen werden, nerven etwas.

Das bringt dem Bremer Krimi drei von vier Pistolen ein: Kann man nichts falsch machen.

„Tatort“ Bremen: Darsteller am 12.12.2021

Wer die Schauspieler im Cast des Sonntagskrimis sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Liv Moormann – Jasna Fritzi Bauer

Linda Selb – Luise Wolfram

Mads Andersen – Dar Salim

Ann Gelsen – Anna Bachmann

Vicky Aufhoven – Franziska von Harsdorf

Charlotte Aufhoven – Karoline Eichhorn

Dr. Björn Kehrer – Markus Knüfken

Claas-Heinrich Aufhoven – Ernst Stötzner

Adil Helveg – Issa Khattab

Kirsten Beck – Lisa Jopt

Sergej Paljukin – Nicolas Garin

Aksel Laudrup – Henrik Vestergaard

Poffalla – Frank Auerbach

Obdachloser – Holger Spengler

Hendrik Gelsen – Ole Bramstedt

„Tatort“ Bremen: Dar Salim glänzt als Mads Andersen

Mit ihm ist nicht gut Kirschen essen: Mads Andersen, der neue „Tatort“-Kommissar aus Bremen, weiß sich nicht nur verbal, sondern auch mit den Fäusten zu wehren. Der von dem dänischen Schauspieler und Karatekämpfer Dar Salim gespielte Ermittler mit der markanten Glatze prügelt sich im Krimi „Tatort: Und immer gewinnt die Nacht“ gleich mit mehreren zwielichtigen Gestalten, die ihm auf einem Schiff ans Leder wollen. Der schlagkräftige Vollbartträger Mads ist eine willkommene Abwechslung von all den traumatisierten Zweiflern, zaghaften Zauderern und zynisch-vergrübelten Grauköpfen im Pensionsalter, die sonst so im „Tatort“ auf Mörderjagd gehen. Nichts gegen Warmduscher, aber eine echte Kante kann manchmal ganz erfrischend sein und bringt Farbe in den Sonntagabend. Und ganz nebenbei ist Dar Salim, ein Däne mit irakischen Wurzeln und einer hochinteressanten Biographie, auch ein verdammt guter Schauspieler.

„Tatort“ am Sonntag: Sendetermine und Mediathek

Alle Sendetermine des neuen „Tatort“ aus Bremen auf einen Blick:

12.12.2021 um 20:15 Uhr im Ersten

12.12.2021 um 21:40 Uhr auf ONE

14.12.2021 um 00:40 Uhr im Ersten

In der ARD Mediathek ist der „Tatort“ im Livestream zu verfolgen. Zudem ist er dort nach der Ausstrahlung sechs Monate lang als Stream verfügbar.