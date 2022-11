Die Talkshow „Anne Will“ ist ein echter Dauerbrenner im ARD-Programm. Seit vielen Jahren spricht die Moderatorin jede Woche nach dem Sonntagskrimi mit wechselnden Gästen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über ein aktuelles Thema. Auch an diesem Sonntag, 20.11.2022, dürfen sich die Zuschauer wieder auf eine neue Diskussion freuen.

Worum geht es heute Abend ?

? Wer ist im Studio?

Wann wird die Folge wiederholt?

Thema, Gäste, Wiederholung, Mediathek und mehr – hier findet ihr alle Informationen rund um die ARD-Sendung im Überblick.

Das ist das Thema bei „Anne Will“ am 20.11.22

In der neuen Ausgabe von „Anne Will“ geht es am 20.11.2022 um das Thema: „Straßen blockieren, Kunst attackieren – helfen diese Aktionen beim Kampf ums Klima?“.

Am Wochenende endet die Welt-Klimakonferenz in Ägypten. Gut 30.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus fast 200 Staaten haben in den vergangenen zwei Wochen miteinander um Konzepte gerungen, wie die Erderwärmung und ihre Folgen eingedämmt werden können. Zur selben Zeit in Deutschland: Aus Protest gegen die Klimapolitik der Bundesregierung kleben sich Aktivistinnen und Aktivisten auf Straßen fest und blockieren den Verkehr. In europäischen Museen bewerfen sie berühmte Gemälde mit Lebensmitteln. Sind diese Aktionen legitim, um eine andere Politik einzufordern? Nutzen oder schaden sie dem Anliegen der Klimabewegung? Und kann die Ampel-Koalition ihre Klimaziele überhaupt noch erreichen?

Das sind die Gäste bei „Anne Will“ am 20.11.22

Wer diskutiert heute Abend in der berühmten Runde? Welche Gäste für die Sendung am 20.11.2022 angekündigt wurden, seht ihr hier:

Marco Buschmann (FDP, Bundesminister der Justiz)

Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen, Bundestagsvizepräsidentin)

Joachim Herrmann (CSU, Bayerischer Staatsminister des Innern, für Sport und Integration)

(CSU, Bayerischer Staatsminister des Innern, für Sport und Integration) Carla Hinrichs (Sprecherin der Gruppe „Letzte Generation“)

(Sprecherin der Gruppe „Letzte Generation“) Petra Pinzler (Korrespondentin im Hauptstadtbüro „Die Zeit“)

Die Sendetermine und Sendezeit in dieser Woche

Die neue Folge von „Anne Will“ läuft am 20. November 2022 um 21:45 Uhr im Ersten. Die Sendung wird anschließend mehrmals wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

20.11.2022 um 21:45 Uhr auf Das Erste

21.11.2022 um 00:20 auf NDR

21.11.2022 um 03:35 Uhr auf Das Erste

21.11.2022 um 20:15 Uhr auf tagesschau24

„Anne Will“ in der ARD-Mediathek

Livestream ansehen. Wer die Ausstrahlung von „Anne Will“ im TV verpasst, kann sich die Folge nachträglich auch in der Mediathek ansehen. Zudem könnt ihr die aktuelle Ausgabe dort auch imansehen.

„Anne Will“: Podcast zur Sendung

Wer eine Sendung verpasst hat, kann sich diese im Anschluss nicht nur in der Mediathek ansehen – die Folgen gibt es mittlerweile auch als Podcast. Das funktioniert entweder über einen direkten Link via Podcatcher, über die Audiothek oder über iTunes.