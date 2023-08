Amira Pocher wurde als Ehefrau von Comedian Oliver Pocher einem größeren deutschen Publikum bekannt. Doch mittlerweile hat sie sich aus dem Schatten ihres Mannes befreit und sich als Moderatorin und Podcasterin einen echten Namen gemacht. Ab dem 15.08.2023 moderiert sie die neue Datingshow „My Mom, Your Dad“ auf Vox.

Doch wie tickt sie eigentlich privat? Wie viele Kinder hat sie? Und ist sie auf Instagram? Die wichtigsten Infos zu Amira Pocher findet ihr hier in ihrem Porträt.

Amira Pocher im Steckbrief

Alle Infos zu Amira Pocher auf einen Blick:

Name : Amira Pocher (geb. Aly)

: Amira Pocher (geb. Aly) Geburtstag : 28. September 1992

: 28. September 1992 Herkunft: Klagenfurt am Wörthersee; Österreich

Klagenfurt am Wörthersee; Österreich Sternzeichen : Waage

: Waage Größe : 1,70 m

: 1,70 m Beruf : Moderatorin und Podcasterin

: Moderatorin und Podcasterin Ehemann : Oliver Pocher

: Oliver Pocher Kinder : zwei

: zwei Bruder : Ibrahim

: Ibrahim Instagram: amirapocher

Amira Pocher moderiert „My Mom, Your Dad“

15.08.2023 moderiert Amira Pocher die Datingshow „My Mom, Your Dad“ auf Vox. Zwölf Ab demmoderiert Amira Pocher die Datingshowauf. Zwölf Single-Frauen und -Männer haben hier die Chance, sich noch einmal zu verlieben. Während der Kennenlernphase sind ihre Kinder undercover mit von der Partie und können das Geschehen in der Villa beeinflussen. Ob so wirklich Beziehungen entstehen können, zeigt sich dienstags zur Primetime auf Vox.

Amira Pocher ist die Ehefrau von Oliver Pocher

2016 haben sich Amira und Oliver Pocher kennengelernt – und zwar über die Dating-App Tinder. Dass sie in einer Beziehung sind, behielten sie längere Zeit für sich. 2018 war Schluss mit dem Versteckspiel und Pocher stellte seine Freundin der Öffentlichkeit vor. Ein Jahr später heirateten die beiden.

Zuletzt wurde bekannt, dass sich die Pochers in einer Ehekrise befinden. Am 23.06.2023 sprachen die beiden in ihrem Podcast zum ersten Mal über ihre Ehe-Probleme. Fans ist zudem aufgefallen, dass Amira schon seit einiger Zeit ihren Ehering nicht mehr trägt, doch darauf hat sie eine einfache Antwort: „Ich mache aktuell viel Sport. Der Ring liegt im Fitnessraum.“

Amira und Oliver Pocher haben zwei Kinder

Amira und Oliver Pocher haben zwei Söhne. Im November 2019 bekamen sie das erste Mal Nachwuchs. Ein Jahr später kam ihr zweites Kind auf die Welt.

Wer sind Amira Pochers Eltern?

Amira Pocher wuchs mit ihrem Bruder bei ihrer alleinerziehenden Mutter auf, die ein orientalisches Tanzstudio betreibt. Zu ihrem Bruder Ibrahim pflegt die Moderatorin ein sehr enges Verhältnis. Über ihren leiblichen Vater ist nicht viel bekannt. Als die Moderatorin drei Jahre alt war, zog er in sein Heimatland.

Früher Make-up-Artistin, heute TV-Gesicht

Nach ihren ersten TV-Auftritten avancierte sich Amira Pocher schnell zum Publikumsliebling und ist mittlerweile nicht mehr aus der deutschen Fernsehlandschaft wegzudenken. Doch wie ging alles los? Aufgewachsen ist Amira Pocher im österreichischen Klagenfurt. Mit 22 Jahren kam sie nach Deutschland und arbeitete zunächst als Visagistin und Hairstylistin. Ihr Geld verdiente sie außerdem als Model. Als Make-up-Artistin war sie auch hinter den Kulissen der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ tätig.

Trotz ihrer Beziehung zum prominenten Comedian Oliver Pocher hielt sich die gebürtige Österreicherin anfangs von den Medien eher fern. An der Seite ihres Mannes gab sie dann 2020 ihr Fernseh-Debüt mit dem Auftritt in der Show „Pocher – gefährlich ehrlich!“. Seither war sie in diversen Sendungen und Shows zu sehen. Mit „Die Superzwillinge“ auf Vox startete sie als Moderatorin durch.

Amira Pocher moderiert „Prominent“ auf Vox

Nachdem Amira Pocher mit „Die Superzwillinge“ ihre erste eigene Sendung auf Vox bekommen hatte, ging es für die gebürtige Österreicherin schnell weiter. Nach ihrem Moderationsdebüt präsentiert sie nun auch „Prominent“. In dem Boulevard-Magazin berichtet sie aus der Welt der Stars und Sternchen. Zum ersten Mal war sie darin am 09.01.2022 zu sehen.

„Die Pochers“ und „Hey Amira“ – Das sind ihre Podcasts

Alles begann in der Corona-Zeit: Als Amira und Oliver Pocher sich in Quarantäne begeben mussten, sorgten sie via Instagram bei ihren Abonnenten täglich für gute Unterhaltung. Schnell wurde aus ihren Gesprächen ein Podcast. In „Die Pochers“ erzählen die beiden jeden Freitag, was in ihrem Leben gerade passiert und nehmen dabei kein Blatt vor den Mund.

Doch auch alleine ist Amira Pocher mittlerweile zu hören. Sie hat ihren ersten eigenen Podcast „Hey Amira“. Denn sie erhielt immer mehr Fragen und Themenvorschläge der Hörerinnen und Hörer, sodass sie mit Mann Olli nicht mehr alles besprechen konnte. Mit einem Experten geht es dann in den Talk über Beauty, Influencer-Brands, Schwangerschaft, Sport und Co.

Amira Pocher nahm an „Let’s Dance“ 2022 teil

2019 wagte sich bereits ihr Ehemann aufs berühmte Tanzparkett von RTL. Gemeinsam mit dem Profitänzer Massimo Sinató wollte sie die Zuschauer drei Jahre später von ihrem Tanztalent überzeugen. Letztendlich reichte es jedoch nur für den vierten Platz.

Amira Pocher hat eine Mode-Kollektion

Amira Pocher ist nicht nur Moderatorin und Podcasterin, sondern auch Geschäftsfrau. Im August 2020 hat sie zusammen mit dem Frankfurter Modelabel „Mania“ ihre erste eigene Kollektion veröffentlicht. Das Label launchte „TGTHR“ für (stillende) Mütter, Familien und Freunde. Während ihrer ersten Schwangerschaft soll Amira Pocher nämlich festgestellt haben, dass „coole Stillmode“ kaum zu finden sei.

Hat Amira Pocher einen Instagram-Account?

Amira Pocher hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Aktuell folgen ihr rund 935.000 Fans (Stand: August 2023). Ihren Fans zeigt sie sich häufig bei der Arbeit oder im Urlaub.

Wie hoch ist Amira Pochers Vermögen?

Neugierige Fans fragen sich, wie viel ihre Lieblinge verdienen. Durch ihre verschiedenen Tätigkeiten kann man davon ausgehen, dass sie bisher den ein oder anderen Euro verdient hat. Doch wie so oft ist zum Vermögen öffentlich nichts bekannt.