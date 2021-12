Am kommenden Wochenende, dem 11. und 12. Dezember 2021 geht der Ski-Alpin-Weltcup 2021/22 der FIS im schweizerischen St. Moritz weiter. An beiden Tagen werden die Wettkämpfe des Super G der Damen ausgetragen.

Seit vergangenem Sonntag haben bereits acht Rennen stattgefunden. Am Samstag, dem 11.12.2021 startet das neunte Rennen der Frauen in St. Moritz.

Wo wird der Alpine Ski Weltcup in St. Moritz live im TV übertragen?

live im TV übertragen? Wird der Super G der Damen im kostenlosen Live-Stream gezeigt?

gezeigt? Alle Infos zur Übertragung des Weltcups in St. Moritz bekommt ihr hier.

Ski Alpin Weltcup St. Moritz Damen: Zeitplan und Termine

Bereits letzten Sonntag bestritten die Wintersportlerinnen in Lake Louise ein Rennen im Super G. Diesen Samstag geht es für die Athletinnen im Super G weiter in St. Moritz. Auf Grund von unvorhersehbaren äußeren Einflussen sind Programmänderungen allerdings vorbehalten.

Der Zeitplan des Weltcups der Damen in St. Moritz im Überblick:

Samstag, 11. Dezember 2021

10:30 Uhr: Super G Damen

Sonntag, 12. Dezember 2021

10:30 Uhr: Super G Damen

Ski Alpin Weltcup St. Moritz Damen live im TV: Übertragung auf ARD, ZDF oder Eurosport?

Wie gewohnt wird der Wintersport auch in der Saison 2021/22 wieder im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Der Weltcup mit den Rennen in St. Moritz kann sogar auf mehreren Sendern verfolgt werden. Zum einen geht die ARD ab 11:43 live auf Sendung.

Alternativ dazu zeigt auch Eurosport auf dem Sender Eurosport 1 den gesamten Weltcup in Östersund live.

Ski Alpin Weltcup St. Moritz Damen: Gibt es eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Den Alpinen Ski Weltcup in St. Moritz könnt ihr leider nicht kostenlos im Internet verfolgen. Lediglich Eurosport bietet einen Live-Stream an, der ist aber kostenpflichtig. Hierfür lässt es sich allerdings über mehrere Kanäle nutzen: Eurosport Player, Joyn PLUS+ oder auch DAZN (in Kooperation mit Eurosport).

Die Übertragung des Ski Alpin Weltcup in St. Moritz im Überblick:

Free-TV: ARD, Eurosport

ARD, Eurosport Pay-TV: -

- Live-Stream: Eurosport Player, Joyn PLUS+, DAZN

Alpiner Ski Weltcup Damen 2021/22: Die Ergebnisse der einzelnen Wettkämpfe

Seit dem Startschuss des Ski Weltcups 2021/22 am 23. Oktober 2021 haben die Athletinnen bereits acht Wettkämpfe bestritten. Darunter auch den Riesenslalom in Sölden und die Abfahrt in Lake Louise.

Das sind die Ergebnisse der einzelnen Wettkämpfe: