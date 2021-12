Das nächste Highlight der Biathlon-Saison 2021/22 steht vor der Tür: Am heutigen Freitag, 10.12.2021, findet der Sprint der Frauen und Männer im österreichischen Hochfilzen statt.

Bis Sonntag stehen beim coronabedingt ersten Weltcup des Olympia-Winters ohne Zuschauer Sprint- und Verfolgungsrennen sowie Staffelwettbewerbe auf dem Programm.

Wo wird der Biathlon Weltcup in Hochfilzen live im TV übertragen?

übertragen? Wird der Sprint der Damen und Herren im kostenlosen Live-Stream gezeigt?

gezeigt? Alle Infos zur Übertragung des Weltcups in Hochfilzen bekommt ihr hier.

Biathlon 2021 in Hochfilzen: Zeitplan und Termine des Weltcups

Am dritten Wochenende der Biathlon-Weltcup-Saisond 2021/22 geht es für die Biathletinnen und Biathleten nach Hochfilzen in Österreich. Von Freitag bis Sonntag treten die Männer und Frauen in den Disziplinen Verfolgung, Sprint und Staffel gegeneinander an.

Der Zeitplan für den Biathlon Weltcup in Hochfilzen im Überblick:

Freitag, 10. Dezember 2021

11.25 Uhr: Sprint Männer

14.15 Uhr: Sprint Frauen

Samstag, 11. Dezember 2021

12.15 Uhr: Verfolgung Männe

14.15 Uhr: Staffel Frauen

Sonntag, 12. Dezember 2021

11.45 Uhr: Staffel Männer

14.30 Uhr: Verfolgung Frauen

Biathlon Übertragung 2021/22: Gibt es eine Übertragung der Weltcups im Free-TV?

Die Übertragungen können die Fans in den Hauptprogrammen von ARD und ZDF sehen. Außerdem gibt es Sendungen als Livestream im Internet auf „sportstudio.de“ und „sportschau.de“. Auch Eurosport nutzt das klassische Fernsehen sowie seine digitalen Plattformen. Der zurückgetretene Olympiasieger Arnd Peiffer ist neu als Experte bei der ARD; er vertritt Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner und wechselt sich mit Kati Wilhelm ab. Sven Fischer und Laura Dahlmeier sind für das ZDF im Einsatz.

Biathlon Weltcup in Hochfilzen heute live: Die Übertragung im TV und Stream

Den Biathlon-Weltcup in Hochfilzen könnt ihr kostenfrei im Internet und Fernsehen verfolgen. Die ARD bietet hierfür eine Übertragung im Free-TV und Livestream an. Das Online-Angebot des privaten Senders Eurosport dagegen ist kostenpflichtig. Hierfür lässt es sich allerdings über mehrere Kanäle nutzen: Eurosport Player, Joyn PLUS+ oder auch DAZN (in Kooperation mit Eurosport).

Die Übertragung des Biathlon Weltcups in Hochfilzen im Überblick:

Biathlon-Weltcup in Österreich: Hildebrand bekommt Weltcup-Chance

Franziska Hildebrand, zweimalige Staffel-Weltmeisterin, bekommt wieder eine Chance im Biathlon-Weltcup. Im österreichischen Hochfilzen rückt die 34-Jährige die gesundheitlich leicht angeschlagene Anna Weidel ins Aufgebot für die zweite Saisonstation wie der Deutsche Skiverband mitteilte. Im zweitklassigen IBU-Cup hatte Hildebrand zuletzt zwei Siege gefeiert. Ihren letzten Einsatz im Weltcup hatte sie am 5. März 2020, wo sie im tschechischen Nove Mesto 65. im Sprint geworden war.