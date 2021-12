Aktuell läuft die Wintersport-Saison 2021/22 und geht am heutigen Mittwoch, 22.12.2021, mit dem letzten Highlight vor der Weihnachtspause weiter: In Italien und in Frankreich stehen die Ski-Alpin-Weltcups der Damen und Herren auf dem Programm.

Wo wird Wintersport heute live im Stream übertragen?

übertragen? Wer zeigt die Wettkämpfe im Free-TV?

Alle Infos zur Übertragung der heutigen Ski-Alpin-Weltcups dazu bekommt ihr hier.

Wintersport heute live im TV und Stream: 2. Riesenslalom der Damen beim Ski Alpin in Courchevel

Gestern haben die Skirennfahrerinnen bereits in Courchevel in den französischen Alpen einen Riesenslalom absolviert - nun steht am heutigen Mittwoch, den 22. Dezember, direkt der nächste an. Hierfür geht es für die Damen im Rahmen des ersten Durchgangs ab 10 Uhr Uhr auf die Skipiste. Nach einer Pause kämpfen dann um 13 Uhr die schnellsten 30 Fahrerinnen im zweiten Durchgang um den Tagessieg.

Übertragen wird der Wettkampf ab 9:45 Uhr im Free-TV auf Eurosport. Nach dem ersten Durchgang geht es dann auf dem privaten Sender um 12:45 Uhr mit dem zweiten Durchgang weiter. Auch im Livestream bietet Eurosport eine Übertragung an, diese ist allerdings im Gegensatz zur TV-Übertragung kostenpflichtig.

Auch DAZN wird den Ski-Alpin-Weltcup übertragen.

Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream Überblick:

Ski Alpin – Slalom der Männer in Madonna di Campiglio: Die Übertragung im TV und Stream

Auch für die Herren steht heute ein Wettkampf auf dem Programm. Zwei Tage vor Heiligabend steigt beim alpinen Ski-Weltcup 2021/22 der Männer ein besonderes Spektakel - der Nachtslalom im italienischen Madonna di Campiglio. Am heutigen Mittwochabend, 22.12.2021, geht es beim 1. Lauf ab 17:45 Uhr die Piste hinunter. Der 2. Lauf steht dann um 20:45 Uhr auf dem Plan.

Beide Läufe werden exklusiv auf Eurosport im Free-TV übertragen. Jeweils 10 Minuten vor dem Start wird der Sender mit der Übertragung beginnen. Auch einen Livestream im Eurosport Player wird es geben - allerdings ist dieser kostenpflichtlig.

In Kooperation mit Eurosport zeigt auch die Streamingplattform DAZN die Durchgänge beim Ski-Alpin-Weltcup der Herren in Madonna di Campiglio.

Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream Überblick: