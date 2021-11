Der Ski-Alpin-Weltcup 2021/22 hat begonnen. Nach der traditionellen Eröffnung im österreichischen Sölden ging es für die Ski-Damen zunächst in Lech mit dem Parallel-Event weiter. Nun steht die Slalom-Abfahrt in Finnland auf dem Programm.

Der Weltcup der Damen wird bis März 2022 mit insgesamt 38 Veranstaltungen an 20 Austragungsorten stattfinden – der Rennkalender der Männer umfasst mit 18 Standorten zwei Stationen weniger.

Wann findet der Ski-Alpin-Weltcup der Frauen statt?

statt? An welchen Standorten werden die Rennen ausgetragen?

werden die Rennen ausgetragen? Wann gehen die Skiläuferinnen beim nächsten Rennen in Levi an den Start ?

an den ? Alle Infos zu den Stationen und Terminen des alpinen Ski-Weltcups der Damen bekommt ihr hier.

Ski-Alpin-Weltcup der Damen 2021/22: Nächstes Rennen findet in Levi statt

Die Skirennläuferinnen hatten ihr „Opening“ im Oktober in Sölden, am vergangenen Wochenende ging es in Lech/Zürs mit je einem Parallel-Event weiter. Während die Männer erst wieder Ende November in Lake Louise/Kanada im Einsatz sind, stehen für die Damen bereits am kommenden Wochenende die nächsten Slalomrennen im finnischen Levi an. Dort finden am Samstag und Sonntag insgesamt zwei Veranstaltungen statt. „Eine Doppelveranstaltung in Levi ist sinnvoll. Denn der Aufwand nach Skandinavien zu fliegen, ist hoch“, sagte Damen-Bundestrainer Jürgen Graller. Zu den Favoritinnen zählt neben Titelverteidigern Petra Vlhova aus der Slowakei die US-Amerikanerin und Sölden-Siegerin Mikaela Shiffrin.

Alpiner Ski-Weltcup – Kalender: Alle Termine der Damen im Überblick

Nach den Stationen in Sölden und Lech geht der alpine Ski-Weltcup der Damen am 20. und 21. November mit der Slalom-Abfahrt in Levi/Finnland weiter. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag starten die Rennen um 10:30 Uhr bzw. 13:15 Uhr.

Alle Termine der Damen beim Ski Alpin Weltcup 2021/22 im Überblick: