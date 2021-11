Der Ski-Alpin-Weltcup 2021/22 hat im Oktober traditionell in Sölden begonnen und wird bis März 2022 mit verschiedenen Wettbewerben an unterschiedlichen Austragungsorten stattfinden.

Der Rennkalender der Herren umfasst insgesamt 38 Veranstaltungen an 18 Standorten – der Rennkalener der Damen umfasst mit 38 Veranstaltungen an 20 Standorten sogar noch zwei Stationen mehr.

Ski-Alpin-Weltcup der Herren 2021/22: Nächstes Rennen findet in Kanada statt

Die Skirennläufer hatten ihr „Opening“ im Oktober in Sölden, am vergangenen Wochenende ging es in Lech/Zürs mit je einem Parallel-Event weiter. Während die Frauen bereits am 20. November wieder im Einsatz sind, geht der Weltcup der Männer erst Ende November mit den ersten Speed-Rennen in Lake Louise/Kanada weiter. Dann beginnt auch für die WM-Zweiten Romed Baumann und Andreas Sander der Olympia-Winter.

Alpiner Ski-Weltcup – Kalender: Alle Termine der Herren im Überblick

Nach den Stationen in Sölden und Lech geht der alpine Ski-Weltcup am 26., 27. und 28. November mit der Abfahrt in Lake Louise (Kanada) weiter. Am Freitag um 20:00 Uhr gehen die Skiläufer an den Start. Am Samstag und Sonntag findet die Abfahrt jeweils um 20:15 Uhr statt.

Alle Termine der Herren beim Ski Alpin Weltcup 2021/22 im Überblick: