„Aktenzeichen XY... ungelöst“ zählt zu den erfolgreichsten Formaten im ZDF. Im Juni 2022 läuft die nächste Sendung, in der Moderator Rudi Cerne wieder verschiedene ungeklärte Kriminalfälle vorstellt, bei denen die Polizei auf Hinweise von den Zuschauern hofft. In der neuen Folge am Mittwoch, 01.06.2022, stehen vier Film-Fälle auf dem Programm. Zudem wird ein weiterer Kandidat für den diesjährigen „XY-Preis“ vorgestellt.

Worum geht es in dieser Ausgabe?

Wann läuft die Juni-Folge?

Wo wird sie wiederholt?

In dieser Übersicht findet ihr neben den verschiedenen Fällen auch alle Sendetermine, Sendezeiten und Infos zur ZDF Mediathek im Überblick.

„Aktenzeichen XY“ Juni 2022: Fälle

In der Folge am 01.06.2022 werden vier Film-Fälle vorgestellt. Diese Kriminalfälle sind noch ungeklärt und die Kriminalpolizei erhofft sich Hinweise von den ZDF-Zuschauern. Worum es geht, seht ihr hier.

Fall 1: Mutter und Baby verschwinden

Von einem Tag auf den anderen verschwinden eine junge Frau und ihr Baby. Zunächst sieht es so aus, als könnte die Mutter freiwillig gegangen sein. Doch bald kommen der Kripo Zweifel.

Fall 2: Hinterrücks ermordet

Ein Obdachloser schläft auf einer Parkbank in einem Stadtwald. Von hinten wird er plötzlich mit mehreren Messerstichen so schwer verletzt, dass er noch am Tatort verstirbt.

Fall 3: Verlockendes Angebot

Über eine Investment-Firma legt ein Mann über 100.000 Euro in Aktien an. Doch statt satter Gewinne gibt es ein böses Erwachen. Nur ein Opfer von vielen. Der Schaden geht in die Millionen.

Fall 4: Attacke auf der Autobahn

Ein Paar macht sich nachmittags auf den Weg ins Möbelcenter. Die beiden fahren auf der Überholspur auf eine Brücke zu, als sie vollkommen aus dem Nichts angegriffen werden.

„Aktenzeichen XY“ Juni 2022: Kandidat für den „XY-Preis“

Der „XY-Preis“ wird an die Menschen verliehen, die Zivilcourage beweisen. Sie greifen in gefährlichen Situationen ein und verhindern somit schlimme Verbrechen. Für ihren Mut werden sie jetzt belohnt, denn in jeder Folge wird ein Kandidat für den Preis nominiert. Im Juni ist es ein junger Mann, der Zeuge wurde, wie eine Frau von einem Betrunkenen bedrängt wurde. Er überlegte nicht lange und schritt ein.

„Aktenzeichen XY“ Juni 2022: Sendetermine

Die Sendung mit Moderator Rudi Cerne läuft immer an einem Mittwoch im Monat.

Die Sendetermine zur Juni-Ausgabe:

Mittwoch, 01.06.2022 um 20:15 Uhr im ZDF

Mittwoch, 01.06.2022 um 23:15 Uhr in ZDFneo

Donnerstag, 02.06.2022 um 03:15 Uhr im ZDF

Außerdem kann die Folge im Livestream auf der Homepage des ZDF angesehen werden.

„Aktenzeichen XY“ 2022: ZDF Mediathek

ganzen Folgen nachträglich anschauen. Jede Folge ist allerdings nur sieben Tage lang verfügbar. Keine Sendung mehr verpassen: Online in der ZDF Mediathek könnt ihr dienachträglich anschauen. Jede Folge ist allerdings nurlang verfügbar.

Das ist „Aktenzeichen XY“-Moderator Rudi Cerne

Rudi Cerne ist eigentlich Sportjournalist, kam aber durch verschiedene Praktika zu einer freien Mitarbeit bei WDR und HR. Für die ARD berichtete er live bei Eiskunstlaufveranstaltungen und Tanzturnieren. 1996 wechselte er zum ZDF und moderierte unter anderem das „Aktuelle Sportstudio“ oder die „Tour de France“.

Seit dem 18. Januar 2002 ist er der Moderator von „Aktenzeichen XY ... ungelöst“. Er ist außerdem seit 2014 Botschafter bei „Aktion Mensch“ und moderiert deshalb auch die Ziehung des ZDF: „Aktion Mensch-Gewinner“ – jeden Sonntag um 19:28 Uhr.