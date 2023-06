Einmal im Monat wird das ZDF zur Ermittler-Zentrale: In der Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ präsentiert Moderator Rudi Cerne immer ungeklärte Kriminalfälle, bei denen die Polizei auf Hinweise der Zuschauer hofft. Am Mittwoch, 26.07.2023, läuft die Juli-Folge.

In dieser Übersicht findet ihr neben den verschiedenen Fällen auch alle Sendetermine, Sendezeiten und Infos zur ZDF-Mediathekim Überblick.

„Aktenzeichen XY“ Juli 2023: Das sind die Fälle

In der Folge am 26.07.2023 werden drei Film-Fälle. Diese sind noch ungeklärt und die Kriminalpolizei erhofft sich Hinweise von den ZDF-Zuschauern. Zudem werden neue Kandidaten für den XY-Preis vorgestellt.

Film-Fall 1: Grauenvoller Fund

Ein völlig ahnungsloser Motorradfahrer macht den schrecklichsten Fund seines Lebens. Mitten im Wald findet er den verbrannten und toten Körper einer Frau. Welches Motiv hatte der Täter? Was musste die Frau alles erleiden, bevor sie endgültig starb? Die Leiche wird obduziert und schreckliche Details kommen ans Tageslicht.

Film-Fall 2: Brutale Messerattacke

Wie jeden Tag nimmt eine Taxifahrerin einen Gast mit, doch diesmal sollte sie ihren Arbeitstag nicht heil überstehen. Völlig unvorhergesehen zückt ein Gast plötzlich ein Messer und tötet die Frau beinahe. Die Polizei ermittelt und stößt auf eine heiße Spur, die möglicherweise zum Täter führen könnte.

Film-Fall 3: Plötzlich vermisst

Ein kleiner Junge steht plötzlich ganz ohne Mutter da. Die 27-jährige Frau verschwindet ohne Vorwarnung aus ihrem normalen Lebensumfeld. Die Ermittler sind sich sicher, dass die Frau nicht freiwillig verschwunden ist. Sie glauben, die junge Mutter wurde Opfer eines Verbrechens.

Der XY-Preis 2023

Häufig passieren die grausamsten Taten am helllichten Tag auf offener Straße. So auch in diesem Fall. Ein erwachsener Mann verhält sich einem kleinen Jungen gegenüber merkwürdig. Zwei Schüler beobachten die Szene, bevor sie schließlich eingreifen, bevor noch etwas Schlimmeres passieren konnte.

„Aktenzeichen XY“: Die Sendetermine im Juli 2023

Die Sendung mit Moderator Rudi Cerne läuft immer an einem Mittwoch im Monat. Außerdem kann die Folge im Livestream auf der Homepage des ZDF angesehen werden.

Die Sendetermine zur Juli-Ausgabe:

Mittwoch, 26.07.2023 um 20:15 Uhr im ZDF

Mittwoch, 26.07.2023 um 23:15 Uhr im ZDFneo

Donnerstag, 27.07.2023 um 03:30 Uhr im ZDF

„Aktenzeichen XY“ 2023 in der ZDF-Mediathek

ganzen Folgen nachträglich anschauen. Jede Folge ist allerdings nur sieben Tage lang verfügbar. Keine Sendung mehr verpassen: Online in der ZDF Mediathek könnt ihr dienachträglich anschauen. Jede Folge ist allerdings nurlang verfügbar.

Das ist „Aktenzeichen XY“-Moderator Rudi Cerne

Rudi Cerne ist eigentlich Sportjournalist, kam aber durch verschiedene Praktika zu einer freien Mitarbeit bei WDR und HR. Für die ARD berichtete er live bei Eiskunstlaufveranstaltungen und Tanzturnieren. 1996 wechselte er zum ZDF und moderierte unter anderem das „Aktuelle Sportstudio“ oder die „Tour de France“.

Seit dem 18. Januar 2002 ist er der Moderator von „Aktenzeichen XY ... ungelöst“. Seit Herbst 2022 ist seine Stimme ebenfalls im neuen Podcast „Aktenzeichen XY … Unvergessene Verbrechen“ zu hören. Er ist zudem seit 2014 Botschafter bei „Aktion Mensch“ und moderiert deshalb auch die Ziehung des ZDF: „Aktion Mensch-Gewinner“ – jeden Sonntag um 19:28 Uhr.