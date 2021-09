Der türkische Meister Besiktas Istanbul ist heute zu Gast bei Ajax Amsterdam in der Johan Cruyff Arena.

Nach der 1:2 Heimniederlage gegen den BVB stehen die Türken unter Zugzwang. Ajax Amsterdam zählt neben den Dortmundern als Favorit der Gruppe. Am ersten Spieltag der Champions League 2021/22 lieferten die Holländer ein Spektakel in Portugal ab. 5:1 hieß es nach 90 Spielminuten. Sebastian Haller schoss Sporting Lissabon mit vier Toren fast im Alleingang ab. Auch in der Liga weiß der 27-Jährige zu überzeugen. In sieben Spielen netzte er fünf Mal. Beim Ex-Frankfurter läuft es. Anders als bei Besiktas. Die Türken konnten nur eines der letzte vier Pflichtspiele gewinnen. Mit Ajax Amsterdam wartet eine Monsteraufgabe auf das Team von Trainer Sergen Yalcin.

Wo wird das Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Besiktas Istanbul übertragen?

und Gibt es einen kostenlosen Live-Stream ?

? Alle Infos zur Übertragung findet ihr hier.

Ajax Amsterdam gegen Besiktas : Uhrzeit, Anpfiff, Stadion, Schiedsrichter

Die Partie in der Champions-League-Gruppenphase zwischen Amsterdam und Istanbul findet am Dienstag, den 28.09.2021, statt. Anstoß ist um 18:45 Uhr in Amsterdam. Das Duell der nationalen Meister wird in der Johan-Cruyff-Arena ausgetragen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Ajax Amsterdam, Besiktas Istanbul

: Ajax Amsterdam, Besiktas Istanbul Wettbewerb : UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 2. Spieltag

: UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 2. Spieltag Datum und Uhrzeit : 28.09.2021, 18:45 Uhr

: 28.09.2021, 18:45 Uhr Stadion/Spielort : Johan Cruyff Arna, Amsterdam

: Johan Cruyff Arna, Amsterdam Schiedsrichter : Bastien, Benoit (Frankreich)

: Bastien, Benoit (Frankreich) Assistenten : Zakrani, Hicham (Frankreich) und Berthomieu, Aurelien (Frankreich)

: Zakrani, Hicham (Frankreich) und Berthomieu, Aurelien (Frankreich) Vierter Offizieller: Pignard, Jeremie (Frankreich)

Pignard, Jeremie (Frankreich) Video-Assistent : Delajod, Willy (Frankreich)

: Delajod, Willy (Frankreich) VAR-Assistent: Irrati, Massimiliano (Italien)

Ajax gegen Besiktas Istanbul: Gibt es eine Übertragung live im Free-TV und Stream?

Hier gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Spiel zwischen Amsterdam und Besiktas wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Die Rechte für die Champions League Partie hat sich DAZN gesichert. Das Spiel wird von Daniel Günther kommentiert.

Alle Infos zur Übertragung Ajax vs. Besiktas am 28.09.2021 um 18:45 Uhr:

Kostenloser Live-Stream: So seht ihr Amsterdam vs. Besiktas gratis online auf DAZN

Ein monatliches Abonnement bei DAZN kostet 14,99 Euro. Wer allerdings Neukunde ist, der kann einen kostenlosen Probemonat abschließen. Mit dem Gratismonat könnt ihr dann 30 Tage lang das umfangreiche DAZN-Angebot testen und kündigen, wann immer ihr wollt.

