Das große Liebes-Experiment hat auf Sat.1 und Joyn begonnen. In der neuen Show „5 Senses for Love“, die am 14.04.2021 gestartet ist, wollen 30 Singles einen Partner oder eine Partnerin finden. Der Clou: Sie sehen sich dabei nicht. Dafür sind die anderen Sinne gefragt. Es heißt also schnuppern, hören, schmecken und tasten. Kann man die Liebe fürs Leben finden, ohne sie zu sehen? Diese Frage wird sich im Laufe der nächsten Wochen klären.

Wie viele Folgen hat das neue Format? Die Sendetermine, Sendezeit, Stream sowie Infos zum Konzept und den Kandidaten findet ihr in dieser Übersicht.

„5 Senses for Love“: Sendetermine, Sendezeit, wie viele Folgen?

Die neue Show „5 Senses for Love“ startet am 14. April 2021 auf Sat.1. Die sechs Folgen laufen immer mittwochs zur Primetime.

Das sind die Sendetermine samt Sendezeit:

Folge 1: 14.04.2021 um 20:15 Uhr

Folge 2: 21.04.2021 um 20:15 Uhr

Folge 3: 28.04.2021 um 20:15 Uhr

Folge 4: 05.05.2021 um 20:15 Uhr

Folge 5: 12.05.2021 um 20:15 Uhr

Folge 6: 19.05.2021 um 20:15 Uhr

„5 Senses for Love“: Wiederholung auf Sat.1

Für gewöhnlich sendet Sat.1 die einzelnen Folgen auch nochmal als Wiederholung. Diese Wiederholungstermine stehen bereits fest:

Folge 1: 19.04.2021 um 23:50 Uhr

Folge 2: 26.04.2021 um 23:50 Uhr

Folge 3: 03.05.2021 um 23:40 Uhr

(Wir aktualisieren diese Liste fortlaufend.)

„5 Senses for Love“: Stream auf Joyn

Ihr könnt die Show nicht im Fernsehen verfolgen? Kein Problem. Die neuen Folgen sind auch bei Joyn verfügbar. Zudem dürfte die Show auch auf der Homepage nachzuschauen sein.

„5 Senses for Love“: Konzept

Die 30 Singles wollen ausprobieren, ob man sich nur mit den Sinnen Riechen, Hören, Fühlen und Schmecken verlieben kann. Das Experiment „5 Senses for Love“ funktioniert in drei Phasen: Kennenlernphase, Paarphase und Finale.

Kennenlernphase

Level 1 „Riechen“: Die 15 Kandidatinnen und 15 Kandidaten „beschnuppern“ sich gegenseitig mittels Duftboxen, in denen jeweils ein parfümiertes oder getragenes Textilstück der Singles liegt.

Level 2 „Hören“: Die Kandidaten, die im ersten Level matchen, sprich sich anhand des Geruchs füreinander entscheiden, können sich in getrennten Räumen mit akustischer Verbindung unterhalten. Sie dürfen dabei allerdings nicht über das eigene Aussehen sprechen.

Level 3 und 4: „Fühlen und Schmecken“: Je zwei gematchte Singles treffen sich mit verbundenen Augen. Jetzt können sie sich fühlen, abtasten und schmecken.

Level 5 „Sehen“: Nur, wer sich verlobt, kann sich in diesem Level zum ersten Mal sehen. Die gematchten Paare müssen zuvor die Entscheidung treffen: Verspreche ich dem bzw. der Auserwählten die Ehe?

Paarphase

In der Paarphase verbringen die Verlobten einen gemeinsamen Urlaub auf Naxos. In Einzeldates lernen sie dort ihren Auserwählten bzw. ihre Auserwählte näher kennen.

Finale

Im Finale der Show treffen die verlobten Paare in sogenannten Homestays die Familien oder Freunde ihres Auserwählten bzw. ihrer Auserwählten kennen. Dann nähert sich auch schon der große Tag: Wer sagt wirklich „Ja“ zueinander und bei wem scheitert das Experiment?

„5 Senses for Love“: Kandidatinnen und Kandidaten

30 Singles, genauer gesagt 15 Männer und 15 Frauen zwischen 23 und 46 Jahren, wagen das neue Liebes-Experiment auf Sat.1. Wer die Kandidaten sind, erfahrt ihr hier.

Das sind die Frauen:

Aileen aus Düsseldorf

Alissa aus Dortmund

Anastasja aus Berlin

Angie aus München

Brigitta aus Hamburg

Carry aus Hamburg

Maria aus Berlin

Merle aus Hamburg

Mine aus Düsseldorf

Nadja aus Göppingen

Nicole aus Freiburg

Sabrina aus Hamburg

Sandy aus Mittelfranken

Tamara aus Krefeld

Yma aus Berlin

Das sind die Männer:

Chris aus Frankfurt

Dennis aus Oberhausen

Manuel aus Bochum

Mario aus Lübeck

Marvin aus Osnabrück

Matin aus Freiburg

Mehmet aus Stuttgart

Michael aus München

René aus Graz (Österreich)

Sahand aus Braunschweig

Sebastian aus Nürnberg

Stefan aus Westerwald

Stephan aus Märkischer Kreis

Steven aus Nürnberg

Tobias aus Duisburg

Wer sind die Singles, die in dem außergewöhnlichen Liebes-Experiment auf die große Liebe hoffen? Ausführliche Infos und Fotos zu den Frauen und Männern findet ihr hier:

„5 Senses for Love“: Trailer