„5 Senses for Love“ läuft ab 14.04.2021 immer mittwochs auf Sat.1. Doch die neue Sendung ist mehr als eine einfache Dating-Show: Auf die Kandidaten und Kandidatinnen wartet buchstäbliches „Blind Dating“: Die Teilnehmer dürfen sich beim Kennenlernen nicht sehen, sondern können nur durch Hören, Tasten und Schnuppern ihre wahre Liebe finden.

Wer sind die Männer und Frauen, die sich bei „5 Senses for Love“ auf die Suche nach ihrem Traumpartner machen? In dieser Übersicht stellen wir euch die 30 Teilnehmer mit Foto vor.

„5 Senses for Love“: Das sind die Kandidatinnen

15 Frauen versuchen bei „5 Senses for Love – Heirate dein Blinddate“ ihren Traummann kennenzulernen. Diese Teilnehmerinnen wagen das Experiment.

Aileen aus Düsseldorf

Aileen ist 26 und kommt aus Düsseldorf. Seit knapp zwei Jahren ist die gelernte Medizinische Fachangestellte Single. Bis zum Frühjahr 2020 arbeitete sie als Flugbegleiterin. Sie verbringt ihre Zeit gerne mit Sport, ihrer Familie und Freunden und vor allem mit ihrer Oma.

Aileens „5 Senses for Love“:

Riechen: leichter, frischer Duft

Anhören: männlich mit Wiedererkennungswert

Schmecken: Minz-Kaugummi

Anfühlen: muskulös und adäquat sportlich, relativ groß und anschmiegsam, eine Mischung aus weich und straff

Aussehen: auf keinen Fall zu klein

Aileens Traummann ist groß, relativ sportlich und hat blaue Augen.

Alissa aus Dortmund

Alissa ist 39 und kommt aus Dortmund. Sie ist Bürokauffrau und hat eine 20-jährige Tochter. Alissas Traummann sollte den gleichen Humor haben wie sie. Außerdem würde sie sich wünschen, dass er ein kleines Merkmal hat, das er möglicherweise als Makel empfindet, das sie aber besonders gern mag.

Alissas „5 Senses for Love“:

Riechen: nicht parfümiert, frisch geduscht nach dem Sport

Anhören: sympathisch, männlich, selbstbewusst

Schmecken: nicht nach Zigarette

Anfühlen: nicht zu speckig, nicht zu durchtrainiert

Aussehen: nicht ungepflegt, eher blond

Alissas Traummann sollte auf keinen Fall krankhaft eifersüchtig sein.

Anastasja aus Berlin

Anastasja ist 44 Jahre alt und Tallmodel. Sie war bereits einmal verheiratet, die Ehe hielt zwei Jahre lang. „Wir hatten uns wahrscheinlich nur aus optischen Gründen gefunden, denn wir sahen aus wie Barbie und Ken.“ Seit 2008 ist sie wieder Single und hofft nun, bei „5 Senses for Love“ ihre wahre Liebe kennenzulernen.

Anastasjas 5 Senses for Love:

Riechen: nicht überparfümiert

Anhören: sanft, nicht zu tief und nicht rau

Schmecken: nicht nach Rauch

Anfühlen: kuschelig, nicht zu dürr, sondern darf ein bisschen mehr auf den Hüften haben

Aussehen: nicht zu klein

Anastasja hat eine eiserne Regel: Kein Mann wird vor dem siebten Date geküsst.

Angie aus Ottobrunn

Angie ist 28 und kommt aus Ottobrunn. Die medizinische Fachangestellte arbeitet auch als Tattoo-Model. Sie hat eine dreijährige Tochter. Mittlerweile ist sie seit knapp fünf Jahren Single. Angies Traummann ist groß, dunkelhaarig und südländisch.

Angies „5 Senses for Love“

Riechen: süß, schwer, männlich

Anhören: tief, freundlich, weich

Schmecken: süß, wie ein Gummibärchen

Anfühlen: wie ein kräftiger, stämmiger Baum, der mich beschützen kann und gleichzeitig wie ein weiches Kopfkissen

Aussehen: keine roten Haare, nicht kleiner und nicht dünner

Angie ist ein Mensch der Extreme und außergewöhnliche Sachen liebt.

Brigitta aus Hamburg

Brigitta ist 37 Jahre alt und Grafikdesignerin. Sie ist seit etwa 13 Jahren Single. Von der Singlebörse bis zum Speed-Dating hat sie bereits alles ausprobiert. Ihren Traummann hat sie allerdings noch nicht getroffen. Sie geht optimistisch in das Experiment „5 Senses for Love“. „Bei meinen zwei früheren Freunden war es so, dass ich sie schon eine Zeit lang davor kannte, bevor ich mich in sie verliebt habe. Äußerlich haben sie mir überhaupt nicht gefallen, aber es hat durch den Charakter gefunkt. Also weiß ich auch, dass das funktionieren kann.“

Brigittas „5 Senses for Love“

Riechen: männlich, ein bisschen holzig

Anhören: tief, männlich, ruhig, warm

Anfühlen: groß, stark, Bart, große Hände

Schmecken: guter Rotwein

Aussehen: nicht kleiner oder schmaler, keinen dicken Bauch

Brigittas Traummann ist mindestens 1,85 Meter, dunkelhaarig, mit Locken und hat dunkle Augen.

Carry aus Hamburg

Carina, genannt Carry ist 29 Jahre alt und kommt aus Hamburg. Sie arbeitet als Sales Representative und Fitnesstrainerin. Ihre meisten Beziehungen scheiterten daran, dass sie beruflich viel auf der ganzen Welt unterwegs war. Seit 3 Jahren ist Carry nun Single. Ihr Traummann „ist größer als ich, brünett und hat ein schönes Gesicht. Er muss ein Typ sein und einen coolen Style haben.“

Carrys „5 Senses for Love“

Riechen: sexy, männlich, nicht blumig oder orientalisch

Anhören: stark, sicher, emotional

Schmecken: Schokolade, Rotwein, kein Knoblauch

Anfühlen: nicht schmaler, größer, große, leicht raue Hände, gerne auch ein bisschen behaart

Aussehen: nicht kleiner, nicht bucklig, nicht übergewichtig

Carry aus Hamburg ist seit drei Jahren Single.

Maria aus Berlin

Maria ist 26 Jahre alt und arbeitet als Freelancerin in der Medienberatung. Heute lebt sie in Berlin, sie wurde allerdings in Sibirien geboren und kam mit drei Jahren nach Deutschland. Seit zwei Jahren ist sie Single. Ihr Gegenüber bei „5 Senses for Love“ nicht direkt sehen zu können, ist für Maria interessant: „Normalerweise bewertet man die Person automatisch beim ersten Anblick. Das kann ein Vorteil, aber meistens auch ein Nachteil als gutaussehende Frau sein. Deshalb finde ich das Experiment so gut, weil ich da zuerst mit meinen inneren Eigenschaften punkten kann.“

Marias „5 Senses for Love“

Riechen: sportlich, maskulin, süß, nicht bitter oder orientalisch

Anhören: gewählt, höflich, tief

Schmecken: nach Honig

Anfühlen: warm und groß, große Hände

Aussehen: nicht kleiner, sympathisch, längere Haare, markantes Gesicht, Drei-Tage-Bart

Nicht nur Maria möchte einen Mann und Kinder, sondern auch ihre Mutter will endlich Großmutter werden.

Merle aus Buxtehude

Merle arbeitet als Steuerfachangestellte und studiert nebenher BWL und Wirtschaftspsychologie. Einen festen Freund hatte die 24-jährige sie seit sieben Jahren nicht mehr: „Heutzutage ist es wahnsinnig schwierig jemand Passenden zu finden, mit dem man auf einer Wellenlänge ist.“

Merles „5 Senses for Love“

Riechen: männlich, aber nicht nach Schweiß, Zigaretten oder Frittenfett

Anhören: tief, schön, männlich, nicht lispeln, nuscheln, keinen Dialekt

Schmecken: Minzkaugummi, frisch geputzte Zähne

Anfühlen: schöne, reine, weiche Haut, unbehaart, muskulös

Aussehen: mind. 1,77 m, gut gebaut, nicht ungepflegt oder pummelig

Merle hatte seit sieben Jahren keinen festen Freund mehr.

Mine aus Düsseldorf

Jasmine, auch genannt Mine ist 37 Jahre alt und Erzieherin. Sie hat zwei Kinder im Alter von 11 und 16 Jahren. TV-Erfahrung sammelte sie bereits bei dem Sat.1-Format „Mütter machen Porno“. Seit Januar 2016 ist sie geschieden, seit Ende 2019 Single. Die drei wichtigsten Punkte in einer Ehe sind für sie Kommunikation, Humor und die Fähigkeit den gemeinsamen Alltag zu schätzen.

Mines „5 Senses for Love“

Riechen: frisch gewaschen und geduscht, ohne Parfüm

Anhören: warm

Schmecken: nach Minze, kein Knoblauch oder Zwiebeln

Anfühlen: wie Hulk, so groß und stark und trotzdem so zart

Aussehen: nicht zu klein (Mine ist 1,81m)

Mine ist 37 Jahre alt. Sie stand bereits für das Format „Mütter machen Porno“ vor der Kamera.

Nadja aus Wäschenbeuren

Nadja ist 34 Jahre alt und kommt aus Wäschenbeuren. Sie ist Kreditsachbearbeiterin. Vereinhalb Jahre lang war sie bereits verheiratet. Seit knapp fünf Jahren ist sie nun Single. Sie hat einen sechsjährigen Sohn. „Ich muss gestehen, dass das Aussehen früher einen hohen Stellenwert bei mir hatte und ich mich schnell Mal blenden lassen habe. Daher ist es herausfordernd und interessant, sich diesmal nur auf die Sinne zu verlassen.“

Nadjas „5 Senses for Love“

Riechen: stark, männlich, holzig, in Richtung Autoreifen und Motorenöl

Anhören: tief, maskulin, Dialekt, zugleich verspielt, witzig

Anfühlen: kräftig, starker Händedruck, kurze Haare, Körperbehaarung

Schmecken: Pistazien- oder Stracciatella-Eis

Aussehen: Mischung aus einem richtigen Mann und einem kleinen Jungen: optisch der Mann und das Grinsen von einem Bengel.

Von gemütlichen Eis-Dates bis zu sportlichen, jedoch bizarren Jogging-Dates hat Nadja schon alles erlebt.

Nicole aus Müllheim

Nicole ist 34 Jahre alt und Medienberaterin. Bereits im Alter von 16 Jahren heiratete sie und brachte vier Kinder zur Welt. Nach 10 Jahren endete ihre Ehe. Sie baute für sich und ihre Kinder ein neues Leben auf, machte ein Fernstudium und entdeckte ihre Liebe zum Reisen. „Ich bin eine Frau, die sehr leidenschaftlich ist, viel fühlt und deshalb ist das Experiment genau das Richtige für mich. Ich erhoffe mir eine richtig charakterstarke, liebevolle Beziehung zu finden.“

Nicoles „5 Senses for Love“

Riechen: frisch, gut gepflegt, ausdrucksstark, männlich

Anhören: freundlich, warm, maskulin, tief, guter Ausdruck

Schmecken: dunkle Schokolade, nicht salzig

Anfühlen: muskulös, schöne, weiche Haut, nicht zu viel Körperbehaarung

Aussehen: 1,60-1,80 m groß, gut gebaut, orientalisch/südländisch, schöne Zähne, schönes Lächeln

Nicoles vier Kinder stehen voll hinter ihr und wollen sie glücklich sehen.

Sabrina aus Lanze

Sabrina ist 29 Jahre alt und selbstständige Kosmetikerin und Angestellte im Einzelhandel. Sie ist seit drei Jahren Single. Ihr Exfreund, mit dem sie sechs Jahre zusammen war, hatte sich heimlich in der Türkei verlobt. Diese Erfahrung war für Sabrina ein schwerer Schlag, doch nun ist sie wieder bereit für eine Beziehung. „Mit dem Experiment habe ich jetzt auch mal die Chance, meinen Mann fürs Leben vom Herzen kennenzulernen. Denn in zehn Jahren sehe ich vielleicht nicht mehr gut aus und dann sollte er mein Inneres lieben.“

Sabrinas „5 Senses for Love“

Riechen: sportlich, süß

Anhören: beruhigend, tief, direkt

Schmecken: orientalisch

Anfühlen: trainiert, nicht zu dünn, was zum Anfassen, darf einen Bauch haben

Aussehen: keine langen Haare, nicht zu klein, gerne breiter und stämmiger, selbstbewusst, braune Haare

Nicole wünscht sich jemanden, der genauso drauf ist wie sie und der sie ergänzt. Sabrina

Sandy aus Mittelfranken

Sandy ist 27 Jahre alt und kommt aus Gunzenhausen in Bayern. Sie arbeitet als Social Media- und Online-Marketing-Managerin. Außerdem macht sie eine Ausbildung zum Sex-Coach. Seit knapp drei Jahren ist sie nun Single: „Ich bin genau die Richtige für dieses Dating-Experiment, weil ich es liebe, meine Leidenschaft auszuleben, meine Sinne auszutesten und ich liebe das andere Geschlecht.“

Sandys „5 Senses for Love“

Riechen: männlich, sehr markant, herausstechend, frisch

Anhören: männlich, tief, bestimmt, laut und klar

Anfühlen: muskulös, weiche, zarte und feste Haut

Schmecken: wie ein Schokoladenkuchen, der innen flüssig und außen hart ist

Aussehen: nicht kleiner und nicht dünner, dunklerer Typ, dunkle Haare, starke, blaue Augen, markantes Gesicht

Das Beste was für Sandy passieren könnte wäre, „wenn ich das Gefühl von Verliebtheit spüren würde und alle Sinne befriedigt wären.“

Tamara aus Krefeld

Tamara ist 33 Jahre alt und arbeitet als Event- und Projektmanagerin. Sie hat eine achtjährige Tochter. Nachdem der Vater sie noch während der Schwangerschaft verlassen hatte, zog sie ihre Tochter alleine auf. Trotz zahlreicher Dates konnte sie ihren Traummann bisher nicht kennenlernen. Sie ist mittlerweile seit neun Jahren Single und hofft „dass ‚5 Senses for Love’ eine gute Geschichte für mich werden könnte.“

Tamaras „5 Senses for Love“

Riechen: männlich, frisch geduscht, Moschus

Anfühlen: weiche Haut, groß, darf ein bisschen Bauch haben

Anhören: eloquent, entspannt, angenehm

Schmecken: Schokolade, keine ZigarettenAussehen: nicht übergewichtig, keine Glatze

Aussehen: keine krummen Zähne, wuschelige Haare, Drei-Tage-Bart, groß

Bisher hat sich kein Mann gefunden, der der toughen, alleinerziehenden Mutter Tamara Paroli bieten und sie überzeugen konnte. Tamara

Yma aus Berlin

Yma ist 23 und arbeitet als Plus-Size- und Erotikmodel. Seit etwa drei Jahren ist sie nun Single. Ihren Traummann hat sie bisher nicht kennengelernt. „Ich glaube, dass ich bis jetzt ein sehr oberflächlicher Mensch war, was das Daten betrifft. Ich habe immer sehr auf das Äußere und den Geruch geachtet und weniger auf den Charakter.“ Sie war bereits verlobt und möchte unbedingt ihre große Liebe finden und heiraten.

Ymas „5 Senses for Love“

Riechen: männlich, stark, dominant, einnehmend, Moschus

Anhören: männlich, tief, ruhig

Schmecken: salziges Karamell

Anfühlen: behaart, breit, muskulös

Aussehen: mind. 1,75 m groß, nicht rothaarig, tätowiert, kantig, Bart, Piercing

Ymas Traum war es, im Alter von 18 oder 19 Jahren zu heiraten.

„5 Senses for Love“: Das sind die Kandidaten

Um die perfekte Partnerin zu finden, nehmen diese 15 Kandidaten an dem Experiment „5 Senses for Love“ teil.

Chris aus Marburg

Chris ist 27 Jahre alt und arbeitet als Verwaltungsleiter in einem Pflegeheim. In seiner Freizeit singt er gerne und hat sogar schon zwei Ballermann-Songs veröffentlicht. Seit fast drei Jahren ist er nun Single. „Ich suche eine Partnerin, die auf meiner Wellenlänge ist und mit

der ich langfristig zusammenbleibe.“

Christians „5 Senses for Love“

Riechen: Blumenwiese, sehr fruchtig

Anhören: sympathisch, niedlich, nicht tief

Schmecken: Erdbeere

Anfühlen: straffe Oberweite, schlank, sportlich

Aussehen: nicht dick, keine Tattoos oder Piercings, ein freundliches, hübsches Gesicht, großer Po

Mit seiner extrovertierten, offenen Art gewinnt Chris seine Mitmenschen schnell für sich.

Dennis aus Oberhausen

Dennis ist 24 Jahre alt und schon seit über drei Jahren Single. Mit seiner früheren Partnerin ist er heute immerhin gut befreundet. Nach vielen Dates ist er jetzt bereit sich auf das Experiment „5 Senses for Love“ einzulassen. „Wenn ich weiß, dass eine Frau denselben Weg wie ich einschlägt und einen Menschen kennenlernen will, ohne ihn zu sehen, dann ist es für mich wie ein Sechser im Lotto.“

Dennis‘ „5 Senses for Love“

Riechen: erfrischend

Anhören: nicht männlich

Schmecken: Frisch, nicht nach

Rauch

Anfühlen: weich

Aussehen: nicht zu blass, keine Piercings/Tattoos, nicht zu durchtrainiert, kurvig, gepflegt, rasiert

Nach vielen vergeblichen Dates und Versuchen jemanden kennenzulernen, ist Dennis bereit für „5 Senses for Love“.

Manuel aus Bochum

Manuel ist 46 Jahre alt und kommt aus Bochum. Er ist gelernter Schweißer. Daneben ist er Sänger und Schauspieler mit Leidenschaft. Manuel hat eine sechsjährige Tochter. Er beschreibt sich als lebhaft und als jemanden, der Herausforderungen liebt. Der Jackpot wäre für ihn eine Harmonie zwischen Geruch, Geschmack, Stimme, tollem Aussehen und Humor.

Manuels „5 Senses for Love“

Riechen: herb, frisch, blumig

Anhören: nicht tiefer als er

Anfühlen: weiche Haut, gepflegt, anschmiegsam

Schmecken: Erdbeere

Aussehen: nicht zu korpulent

in wenigen Sich in wenigen Wochen zu verlieben und jemanden heiraten zu können ist für Manuel sehr spannend.

Mario aus Bad Schwartau

Der 43-jährige Mario ist Senior Sales Manager. Er ist nun seit 4 Jahren Single. Die Anzahl seiner Dates „kann man an fünf Fingern abzählen“. Somit wagt er nun einen neuen Weg, um seine Traumfrau kennenzulernen. Er vermisst das harmonische Zusammenleben, das Teilen von Dingen miteinander, das gemeinsame Lachen und Verreisen.

Marios „5 Senses for Love“

Riechen: Veilchen, Vanille, Rosen

Anhören: humorvoll, interessant, offen, warmherzig, sensibel, empathisch

Schmecken: Vanille

Anfühlen: weich, warm, etwas sportlich, glatte, feste Haut

Aussehen: keine kunterbunten Haare, keine Piercings, nicht übergewichtig, Tattoos

Marios Traumfrau? „Der Gesamteindruck und die Sinneswahrnehmungen müssen passen. Wichtig ist hier der ‚5.‘ Blick.“

Marvin aus Lingen

Marvin ist 26 Jahre alt Kommunikations-Management-Student. Er ist seit knapp zwei Jahren Single und will das bei „5 Senses for Love – Heirate dein Blind Date“ ändern. Er geht mit positiven Erwartungen in das Experiment: „Heiraten ist einfach ein Ziel in meinem Leben und wenn ich das mit diesem Experiment erreichen kann, dann ist es perfekt.“ Der zwei Meter große Mann wünscht sich eine flippige Partnerin an seiner Seite, die ihm auch mal Kontra geben kann.

Marvins „5 Senses for Love“

Riechen: weich, nicht zu parfümiert

Anhören: helle bis Pieps-Stimme, wenig Slang

Schmecken: frische Zahnpasta, Kaugummi

Anfühlen: kurvig, nicht behaart, weich

Aussehen: kein Arschgeweih, keine Tattoos im Gesicht, einen Kopf kleiner, rote Haare, grüne Augen

Für Marvin steht fest: Wenn die Traumfrau dabei ist, wird er um sie kämpfen!

Matin aus Teningen

Matin ist 31 Jahre alt und arbeitet als Küchenfachberater. Er beschreibt sich als ehrlich, loyal und selbstbewusst. Seit ungefähr drei Jahren ist er schon Single und hat selten Zeit für Dates. Dennoch würde er gerne seine Traumfrau kennenlernen. Zu heiraten kann er sich vorstellen, „weil das der intimste

Weg in eine Beziehung ist und alles, was man fühlt, bestätigt.“

Matins „5 Senses for Love“

Riechen: angenehm, spezifisch

Anhören: angenehm, anregend

Anfühlen: geschmeidig, weich, sportlich

Schmecken: süß, weich

Aussehen: gepflegt, 1,68-1,74 m groß, Ausstrahlung

Matin ist 31 Jahre alt. Er ist seit etwa drei Jahren Single.

Mehmet aus Reutlingen

Mehmet ist 29 Jahre alt und Inhaber eines Telekommunikationsladens. Seit April 2018 ist er Single und fühlt sich jetzt bereit, seine Traumfrau kennenzulernen. Er ist sehr sportlich und liebt es, sich neuen Herausforderungen zu stellen. „Bisher habe ich vor allem mit meinem Aussehen gepunktet und diesmal hoffe ich, dass ich auch mit anderen Reizen und Sinnen bei meinem Gegenüber punkten kann.“

Mehmets „5 Senses for Love“

Riechen: erfrischend, sportlich

Anhören: kraftvoll, nicht piepsig

Schmecken: nicht bitter, nicht überparfümiert

Anfühlen: lockige Haare, kurvig

Aussehen: weiblich, braun-blondes Haar, blau-graue Augen, volle rote Lippen, volle Augenbrauen – wie ein Engel mit Sommersprossen

Bei „5 Senses for Love“ will Mehmet seine Liebe fürs Leben finden.

Michael aus München

Michael ist 27 Jahre alt und IT-Manager. Während sein „Freundeskreis gerade groß am Heiraten und Kinderkriegen ist“, ist Michael seit fast vier Jahren Single. Auch Michael wünscht sich eine feste Partnerin fürs Leben.

Michaels „5 Senses for Love“

Riechen: süßlich

Anhören: nicht piepsig, nicht zu hoch

Schmecken: nicht nach Alkohol und Rauch

Anfühlen: weich, straff

Aussehen: nicht übergewichtig, keine gelben Zähne, 90-60-90, mittellanges bis langes Haar, sicherer Gang

Der Geschmack von Alkohol ist für Michael ein Tabu, denn er mag ihn selbst überhaupt nicht.

René aus Graz (Österreich)

René ist 30 und kommt aus Graz. Er ist IT-Techniker und seit Februar 2019 Single. Eigentlich wünscht er sich aber sehnlichst eine Beziehung. Er beschreibt sich als sehr familiär und möchte eine Partnerin, mit der er „Kinder hat, ein Haus und alles Weitere gemeinsam aufbauen“ kann. Er sagt von sich, er sei sehr abenteuerlustig und spontan. Die Art des Kennenlernens bei „5 Senses for Love – Heirate dein Blind Date“ ist für ihn daher eine sehr interessante Herangehensweise. „Wenn mir in dieser Show meine Traumfrau begegnet, würde ich sofort heiraten!“

Renes „5 Senses for Love“

Riechen: nach sich selbst, anziehend

Anhören: ruhig und temperamentvoll

Schmecken: Pfefferminzbonbon

Anfühlen: etwas sportlich, eher kurvig

Aussehen: Südländerin

René beschreibt sich als abenteuerlustig und spontan.

Sahand aus Braunschweig

Sahand ist 30 Jahre alt und Stadtbahnfahrer. Trotz seiner wöchentlichen Dates ist er seit vier Jahren Single. Seine Mutter hat bereits einen Notfallplan bereit, falls er nicht in geraumer Zeit die richtige Frau kennelernen sollte: ab zur Brautschau in den Iran. Davor möchte Sahand es allerdings erst bei „5 Senses for Love – Heirate dein Blind Date“ versuchen. Seine wichtigsten Punkte für eine glückliche Ehe sind „Treue, Empathie, Geduld und Humor.“

Sahands „5 Senses for Love“

Riechen: leicht blumig, beerig

Anhören: angenehm

Schmecken: Granatapfelgeschmack des iranischen Fruchtleders

Anfühlen: nicht zu hart, kein Sixpack, weich, nicht zu korpulent

Aussehen: nicht viele Piercings/Tattoos, kein Manga-Stil, nicht ungepflegt, schlank, kurze, braune Haare, zierliches Gesicht

Sahads Punkte für eine glückliche Ehe: „Treue, Empathie, Geduld und Humor.“

Steven aus Nürnberg

Steven ist 34 Jahre alt und selbstständig im Bereich Gastronomie und Events. Seit September 2019 ist er Single. Er bezeichnet sich als Workaholic und braucht eine Partnerin mit der gleichen Einstellung. „Jemand, der nicht mit beiden Beinen im Leben steht und Faulheit sind No-Gos!“ Außerdem ist er begeisterter Bodybuilder.

Stevens „5 Senses for Love“

Riechen: einnehmend

Anhören: nicht zu piepsig, nicht zu maskulin

Anfühlen: straff, fest, wenig Behaarung, klein, zierlich, lange Haare

Schmecken: gepflegt, kein Mundgeruch

Aussehen: jung, nicht überschminkt, nicht unsportlich, zierlich, gute Figur, guter Po, putzig, natürlich

Steven hatte schon öfters Blind-Dates.

Stefan aus Puderbach

Der 49-jährige Stefan ist selbstständig im Garten- und Landbau. Er ist seit zweieinhalb Jahren Single und auf der Suche nach einer ehrlichen, zuverlässigen und treuen Frau. „Die Optik spielt natürlich eine Rolle, aber das Wichtigste sind erstmal die inneren Werte, denn Schönheit ist auch vergänglich.“

Stefans „5 Senses for Love“

Riechen: frisch, blumig, luftig, lebendig

Anhören: weich, warm

Anfühlen: zart, sinnlich, weich

Schmecken: neutral/frisch, nicht nach Zigarette

Aussehen: nicht zu kräftig, schlank, positive, liebevolle Ausstrahlung, schönes Lächeln

Stefan glaubt fest daran, dass es möglich ist, eine Person nur über die Sinne lieben zu lernen.

Stephan aus Hermer

Stephan ist 37 Jahre alt und seit 2006 Single. Der Angestellte durchläuft in Sachen Beziehung eine konstante Pechsträhne. Einen schweren Schicksalsschlag, der ihn vor Jahren unerwartet getroffen und stark belastet hatte, möchte er nun hinter sich lassen. Eine neue Partnerin zu finden, hat für ihn Priorität. „Ich bin jetzt in dem Alter, da gehören eine Frau, Kind, Heiraten einfach dazu.“ Ganz wichtig für Stephan: Seine Partnerin muss sehr tierlieb sein, denn seine Hunde Maiju und Anukka sind für ihn extrem wichtig.

Stephans „5 Senses for Love“

Riechen: fruchtig

Anhören: weiblich, hell

Schmecken: eine Mischung aus Rotwein und Vanille

Anfühlen: glatte Haut

Aussehen: nicht übergewichtig, nicht unsportlich, lange, braune Haare, schlank, lange Beine

Stephan hatte seine erste Beziehung im Alter von 15 Jahren.

Sebastian aus Schwabach

Sebastian ist 42 Jahre alt und arbeitet als DJ und technischer Produktdesigner für Gestaltung und Konstruktion. Nach dem Ende seiner zwölf Jahre lang andauernden Ehe hatte er lediglich drei Dates. Mittlerweile ist er seit zwei Jahren Single. Deshalb legt er sein Schicksal nun in die Hände von „5 Senses for Love – Heirate dein Blind Date“. Als Ex-Club- und Kneipen-Besitzer hat er schon viel erlebt und wünscht sich nun eine Beziehung, die auf gegenseitiger Wertschätzung, Tiefgründigkeit und Natürlichkeit beruht.

Sebastians „5 Senses for Love“

Riechen: authentisch, nicht nur nach Parfüm

Anhören: angenehm, anregend

Schmecken: Erdbeeren

Anfühlen: weich

Aussehen: rothaarig, grüne Augen, tätowiert

Sebastian sagt von sich selbst: „Ich bin der Durchschnitt und so möchte ich auch wahrgenommen werden.“

Tobias aus Duisburg

Der 25-jährige Tobias ist Athletik-Trainer beim MSV Duisburg und Student. Er ist seit eineinhalb Jahren Single. Jetzt wünscht er sich, endlich eine Partnerin zu finden, die er auch heiraten möchte. „Ich glaube immer noch an die Traumhochzeit, die man sich als Kind vorgestellt oder gewünscht hat. Wenn man vorne am Altar steht und die Traumfrau im weißen Kleid in der Kirche auf einen zukommt.“

Tobias‘ „5 Senses for Love“

Riechen: natürlich, frisch, ein bisschen Vanille

Anhören: die Stimme sollte mir ein Lächeln aufs Gesicht zaubern

Schmecken: frisch, angenehm, neutral

Anfühlen: weich, gute Körperhaltung

Aussehen: nicht zu groß, kein Power-Lifting, Auf sich selbst achtend, gepflegt, sportlich