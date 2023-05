frisch verliebt. Während Heidi ihre Liebe zu dem Tokio-Hotel-Drummer auch regelmäßig über Social Media kundtut, hält sich Tom mit öffentlichen Liebesbekundungen eher zurück. Seit fünf Jahren sind Heidi Klum und Tom Kaulitz nun schon ein Paar, im August feiern sie ihren vierten Hochzeitstag. Doch wenn man sie aktuell in Cannes sieht – wo das Topmodel unter anderem mit einem Busenblitzer die Aufmerksamkeit auf sich zog – könnte man meinen, sie sind gerade erst. Während Heidi ihre Liebe zu dem Tokio-Hotel-Drummer auch regelmäßig über Social Media kundtut, hält sich Tom miteher zurück.

„Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“. In dem Podcast spricht er einmal pro Woche mit seinem Bruder eine süße, aber auch etwas ungewöhnliche Liebeserklärung. Doch das ändert sich in der aktuellen Folge von. In dem Podcast spricht er einmal pro Woche mit seinem Bruder Bill über aktuelle Themen, die sie beschäftigen. In der Episode „Rotlicht Mauseloch“ vom 24.05.2023 macht er seiner Gattin

Tom Kaulitz fände „Fisch mit Tornado“ bei Heidi Klum süß

In der Kategorie „Süß, mittel, extrascharf“, in der die Brüder immer drei Sachen einteilen müssen (also zum Beispiel von am wenigsten schlimm bis ganz furchtbar), ist dieses Mal das Thema Küssen dran. Eine Hörerin will wissen, welchen Kusstyp sie wie einordnen: die Lippenpresse, Fisch mit Zungentornado und der Neckische. Nachdem sie die verschiedenen Typen durchgesprochen haben, betont Tom, dass es immer darauf ankomme, ob man Gefühle für die andere Person habe und macht seiner Frau fast schon nebenbei eine Liebeserklärung: „Wenn du verliebt bist und du liebst deinen Partner über alles, wie ich meine Frau zum Beispiel [...] Bei meiner Frau, da können wir Fisch mit Tornado, da kann das Necken, das wäre mir alles egal, weil es wäre alles süß.“

Apropos süß – als am wenigsten schlimm ordnet er dann übrigens tatsächlich den „Fisch mit Tornadozunge“ ein. Darüber, welchem Kusstyp seine Frau entspricht, verrät er allerdings nichts.