„Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“. Als das Thema Sauna aufkommt, wird es plötzlich heiß. Denn Bill gibt mal wieder einen intimen Einblick in seine Vorlieben. Bill Kaulitz lässt es sich nach der Tour mit seiner Band Tokio Hotel im berühmten 5-Sterne-Hotel Stanglwirt in Kitzbühel gut gehen. Während sein Bruder Tom gerade mit Ehefrau Heidi Klum in Cannes unterwegs ist, gönnt sich der Sänger eine kurze Wellness-Auszeit mit Freundinnen. Darüber sprechen die Brüder auch in der jüngsten Folge ihres gemeinsamen Podcasts. Als das Themaaufkommt, wird es plötzlich heiß. Denn Bill gibt mal wieder einen intimen Einblick in seine Vorlieben.

„Sauna macht für mich nur Sinn, wenn man auch Sex hat“

Er erklärt ganz offen: „Sauna macht für mich nur Sinn, wenn man auch Sex hat in der Sauna. Ansonsten finde ich Sauna so langweilig.“ Bill ist davon überzeugt, dass es anderen genauso geht. „Jeder, der in die Sauna geht, denkt doch immer an Sex.“ Für ihn sei es „überhaupt nicht befriedigend, wenn ich keinen Sex hätte in der Sauna“.

Doch sein Bruder widerspricht ihm. Er gehe zwar auch gern in die Sauna, weil das gesund sei, aber an heißen Sex denkt er dabei nicht – dafür an heiße Piercings: „In einer richtigen finnischen Sauna, da ist es so heiß. Da gehst du rein und denkst dir, die Piercings verbrennen gleich deine Fresse, weil die auch so heiß werden. Da kannst du doch keinen Sex drin haben. 30 Sekunden oder was?“ Bill wäre nicht Bill, wenn er nicht direkt eine Lösung parat hätte: „Ja, nur kurz und dann verlagerst du es in die Dusche.“

Für Tom gibt es wohl dennoch nur Sauna ohne Sex mit seiner Gattin. Er betonte nochmal: „Ich mache das gern mit meiner Frau. Aber wir machen dann richtig so Saunagänge, so health-mäßig.“

(Und kleine Nachricht an Bill: Natürlich berichtet die Presse über solche Aussagen ;) )