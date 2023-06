ist ihr Sohn vor wenigen Tagen zur Welt gekommen. Schlagerstar Michael Wendler und seine Frau Laura Müller sind zum ersten Mal Eltern geworden. Wie die beiden in den sozialen Netzwerken bekannt gegeben haben,

Laura Müller: „Der schönste Tag meines Lebens“

Der Wendler-Spross trägt den Namen Rome Aston. „Wir sind überglückliche Eltern", betont Michael Wendler auf Facebook. Laura schwärmt auf Instagram: „Der schönste Tag meines Lebens war noch so viel schöner als ich ihn mir immer vorgestellt habe."

Michael Wendler und Laura Müller werden ihren Sohn vorerst nicht zeigen

Was auffällt: Es gibt bislang kein Foto von Rome Aston. Und das soll auch so bleiben! Auf Instagram stellt Laura Müller klar: „Um die Privatsphäre unseres Sohnes zu schützen, haben wir uns dazu entschlossen, ihn nicht in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Wir bitten unseren Wunsch auf Privatsphäre zu respektieren.“

