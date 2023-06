Die Wendlers sind ab sofort zu dritt: Schlagersänger Michael Wendler und Laura Müller sind zum ersten Mal Eltern geworden. Das gaben beide über Social Media bekannt. Demnach kam ihr Sohn vor wenigen Tagen zur Welt. Sowohl Vater als auch Mutter zeigen sich überglücklich. Doch der Name ihres Kindes überrascht dann doch etwas...

So heißt der Sohn von Michael Wendler und Laura Müller

„Baby Alarm bei den Wendlers“, verkündete Michael Wendler in den frühen Morgenstunden (nach deutscher Zeit) auf seiner Facebook-Seite. „Vor einigen Tagen ist unser Sohn Rome Aston gesund und munter in den USA auf die Welt gekommen. Laura geht es sehr gut und wir sind überglückliche Eltern.“

Auch die frisch gebackene Mama teilte ihr Glück in den sozialen Medien. Zu einem gemeinsamen Foto von ihrem Babybauch-Fotoshooting schrieb sie: „Der schönste Tag meines Lebens war noch so viel schöner als ich ihn mir immer vorgestellt habe.“ Mit der Geburt seines eigenen Kindes werde man mit dem schönsten Geschenk des Universums gesegnet. „Er ist so ein wunderschönes Baby. Wir lieben Dich so sehr.“

Was bedeutet der Baby-Name?

Rome Aston. Für viele eine sehr ungewöhnliche Namenskombination. Was bedeutet der Name des ersten Wendler-Sprosses? Rome ist die englische Bezeichnung für die italienische Hauptstadt Rom. So heißt unter anderem auch der Sohn von Fußball-Profi Mario Götze.

Doch wofür steht Aston? Als Erstes kommt einem da natürlich der berühmte Sportwagenhersteller Aston Martin in den Sinn. Der eher seltene Vorname bedeutet aber auch „Edelstein“ oder „von der östlichen Stadt“ bzw. „alte Stadt“.

Warum die Wendlers genau diese beiden Namen gewählt haben, ist aktuell noch unklar. Es dürfte aber nicht allzu lange dauern, bis sie das Rätsel lösen...