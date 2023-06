Seit drei Jahren steht Leni Klum nun schon in der Öffentlichkeit. Das Nachwuchsmodel tritt in die Fußstapfen von Mama Heidi Klum und ziert so manches Magazin-Cover. Zuletzt war sie im Finale von „Germany’s Next Topmodel“ 2023 zu sehen, wo sie in einem tief dekolletierten Kleid die Kandidatinnen interviewte und alle Augen auf sich zog.

Gestylte Haare, perfekter Lidstrich, makelloses Make-up – so kennt man die 19-Jährige für gewöhnlich. Doch jetzt hat sie ein Foto auf Instagram geteilt, das sie vollkommen natürlich zeigt – mit Pickeln und ungemachten Haaren.

Leni Klum: Dieses Foto hat eine klare Botschaft

Zu ihrer Instagram-Story hat sie zwar nichts geschrieben, doch die Botschaft ist trotzdem ganz klar: Leni Klum steht zu sich und zeigt, dass auch die schönsten Promis nicht perfekt sind. Ein Bild, das gerade ihren jungen Fans in Zeiten von Instagram-Filtern und vermeintlich makellosen Influencern helfen könnte, sich in ihrem Körper wohler zu fühlen.

Pickel statt Puder: Leni Klum zeigt sich in einer Instagram-Story völlig ungeschminkt und mit Hautunreinheiten.

© Foto: instagram.com/leniklum

Es ist nicht das erste Mal, dass Leni Klum öffentlich zu ihren Makeln steht. Schon im Januar 2021, also ganz am Anfang ihrer Karriere, postete sie ein Foto von sich auf Instagram, das ihre unreine Haut zeigt. Dazu schrieb sie: „My skin on a bad day“ (z. Dt. „Meine Haut an einem schlechten Tag“). Dafür bekam sie reichlich Zuspruch von ihren Followern, die ihre Ehrlichkeit schätzten.