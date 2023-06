Schock für Tausende Fans in Hannover: Helene Fischer verletzte sich bei ihrem Konzert am Sonntagabend, 18.06.2023, in der ZAG-Arena. Die Schlagerqueen musste ihren Auftritt anschließend abbrechen. Ein Fan filmte die Szene. Das Video zeigt, wie übel der Unfall war.

Helene Fischer verletzt sich am Trapez – Konzertabbruch

Was ist passiert? Bei dem letzten Konzert ihrer ersten Tour-Hälfte performte Fischer ihren Song „Wunden“ am Trapez. Mehrere Meter über dem Publikum ließ sie sich in eine neue Position fallen, bei der sie von einem ihrer Tänzer aufgefangen wurde. Dabei knallte sie mit dem Kopf an das Trapez, was im Video deutlich zu hören ist. Die Sängerin verletzte sich oberhalb der Nase, das Blut lief ihr während des Songs über das Gesicht – denn Profi durch und durch performte Fischer das Lied noch zu Ende. Wieder auf der Bühne sagte sie: „Ich muss das erstmal wegmachen, ihr Lieben. Alles ist in Ordnung.“ Doch das war es dann nicht: Nach rund 15 Minuten war klar, dass das Konzert nach einer Stunde abgebrochen werden musste.

Eine Sprecherin des Veranstalters Live Nations teilte laut der Deutschen Presse-Agentur mit, dass sich Helene Fischer in ärztliche Behandlung begeben habe. „Weitere Informationen über die Art der Verletzung liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor“, hieß es zudem.

Erst im März hatte sich die Schlagersängerin bei den Proben für ihre Tournee eine Rippenfraktur zugezogen , wodurch mehrere Auftritte verschoben werden mussten. Das dürfte zumindest dieses Mal nicht der Fall sein, denn Fischers Tour geht erst am 25. August in Köln weiter.