Diesen Auftritt werden Fans von Helene Fischer in nächster Zeit nicht vergessen! Während eines Konzerts ihr „Rausch Live“-Tour am SonntagabendDie 38-Jährige ist mit ihrem Kopf gegen ein Trapez geknallt. Ein Video zeigt den blutigen Unfall von Helene Fischer.

Trotz Unfall und Verletzung: Der Schlagerstar hat seinen Auftritt blutüberströmt zu Ende gesungen. Kurz danach ist das Konzert jedoch abgebrochen worden. Details zu Helene Fischers Gesundheitszustand und der Schwere ihrer Verletzung sind nicht genannt worden.

Wie viel Zeit bleibt noch, bis die 38-Jährige wieder auf der Bühne stehen muss? Wie bei ihrer Mega-Tour üblich, tritt die Sängerin seit April für gewöhnlich fast täglich auf. Nicht so nach dem Konzert in Hannover:Ihr nächster Auftritt wird erst am 25. August in Köln stattfinden. Tickets und Termine zu Helene Fischers „Rausch Live“-Tour findet ihr hier.