Schock in Hannover! Helene Fischer hat sich am Sonntagabend bei einem Auftritt ihrer „Rausch Live“-Tour in Hannover verletzt. Die Schlagersängerin ist während ihres Songs „Wunden“ mit dem Kopf ans Trapez geknallt. Dabei hat sich die 38-Jährige an der Nase verletzt. Das Blut ist während des Auftritts über ihr Gesicht gelaufen. Helene Fischer hat sich am Sonntagabend bei einem Auftritt ihrer „Rausch Live“-Tour in Hannover verletzt.Dabei hat sich die 38-Jährige an der Nase verletzt. Das Blut ist während des Auftritts über ihr Gesicht gelaufen. Ein Fan-Video zeigt den Unfall von Helene Fischer.

Twitter-Kritik an Helene Fischer

Fans haben der Schlagersängerin in den sozialen Medien gute Besserung gewünscht. Allerdings gibt es auch Kritik an den spektakulären Auftritten von Helene Fischer. Auf Twitter schreibt eine Userin: „Frau Helene Fischer sollte sich aussuchen, ob sie singen will oder an Trapezen herumbummelt. Meine gute Güte. Was für ein Bohei um Nix.“ Ein anderer User schließt sich der Kritik an: „Bin ich der einzige, der sich fragt, warum Helene Fischer auf einem Trapez herumturnt? Ist sie nicht Sängerin? Haben Sänger wie Joe Cocker, Zucchero oder Luciano Pavarotti bei deren Konzerten auch auf Trapezen geturnt?“

„Da merkt man wieder die Leidenschaft, die in dieser Arbeit für sie steckt“