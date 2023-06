Helene Fischer verletzte sich bei ihrem Konzert am Sonntagabend in der ZAG-Arena in Hannover. Bei dem Konzert im Rahmen ihrer „Rausch Live“-Tour performte die Schlagerqueen ihren Song „Wunden“ am Trapez. Dabei knallte sie mit dem Kopf an das Sportgerät. Die Sängerin verletzte sich oberhalb der Nase, das Blut lief ihr während des Songs über das Gesicht. Nach einer 15-minütigen Behandlungspause war klar, dass das Konzert nach einer Stunde abgebrochen werden musste. Bei dem Konzert im Rahmen ihrer „Rausch Live“-Tour performte die Schlagerqueen ihren Song „Wunden“ am Trapez. Dabei knallte sie mit dem Kopf an das Sportgerät. Die Sängerin verletzte sich oberhalb der Nase,Nach einer 15-minütigen Behandlungspause war klar, dass das Konzert nach einer Stunde abgebrochen werden musste. Ein Video zeigt den Unfall von Helene Fischer in Hannover.

Die Krankenakte von Helene Fischer

In der Vergangenheit sorgte sie bereits mit gesundheitlichen Problemen für Schlagzeilen. Wir stellen euch die Krankenakte von Helene Fischer vor. Um ihre Fans zu begeistern, muss Helene Fischer immer wieder bis ans Maximum gehen. Akrobatische Einlagen, Gesangsproben, Tanzchoreografien und Erfolgsdruck – die 38-Jährige liefert ständig ab. Für Körper und Psyche bleibt das allerdings nicht ohne Folgen.Wir stellen euch die Krankenakte von Helene Fischer vor.

Helene Fischer: Rippenbruch vor ihrer Tour

Blutiges Auge beim „Bambi“

Vor knapp sechs Jahren räumte Helene Fischer bei der „Bambi“-Verleihung ab. Die Schlagersängerin wurde damals in der Kategorie „Musik National“ ausgezeichnet. Nicht nur die Trophäe und ihr atemberaubendes weißes Kleid sorgten für Aufsehen: Helene Fischer schockte mit einem blutunterlaufenen Auge. Bei einer Akrobatik-Nummer nach dem Song „Herzbeben“ soll der Sängerin ein Äderchen im Auge geplatzt sein, berichtete die „Bild“ damals.

Infekt der oberen Atemwege

Im Februar 2018 musste Helene Fischer einige Konzerte absagen. Grund war ein Infekt der oberen Atemwege, den sich die Sängerin eingefangen hatte. Die Absage der Termine kam für manche Besucher zu kurzfristig. Viele Fans hatten bereits die Anreise und Hotels bezahlt. Die Schlagersängerin entschuldigte sich in den sozialen Medien für die Unannehmlichkeiten.

Helene Fischer stand kurz vor einem Burnout

Der Ruhm hat auch seine Schattenseiten – das trifft auch auf Helene Fischer zu. In einem Interview mit dem SRF erzählte die Musikerin, dass sie kurz vor einem Burnout stand. „Wenn man als Künstler keine Emotionen mehr so richtig empfindet, wenn man alles nur noch als anstrengend empfindet, muss man ehrlich zu sich sein und auf die Bremse treten“, so Helene Fischer. Sie habe sich kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie an einem emotionalen Tiefpunkt befunden.