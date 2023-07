Florian Silbereisen. Mit seinen spektakulären Schlager-Sendungen erreicht er regelmäßig ein Millionenpublikum. Am 1. Juli präsentiert Silbereisen seine neue Show „Schlagerbooom Open Air“ (20:15 Uhr, ARD & ORF) live aus Kitzbühel. Er ist das Show-Gesicht des deutschen Schlagers: Die Rede ist von. Mit seinen spektakulären Schlager-Sendungen erreicht er regelmäßig ein Millionenpublikum. Am 1. Juli präsentiert Silbereisen seine neue Show(20:15 Uhr, ARD & ORF) live aus Kitzbühel. Alle Infos zum TV-Event findet ihr hier.

Florian Silbereisen lebt da, wo andere Urlaub machen

Wo wohnt der Entertainer? Gebürtig kommt der Ex von Helene Fischer aus der Nähe von Passau. Der bei Touristen beliebten Drei-Flüsse-Stadt hat der Entertainer längst den Rücken gekehrt. „Ich darf da leben, wo andere Urlaub machen“, schwärmt Mondsee in Österreich, wie er jüngst bei „Guten Morgen Österreich“ im ORF verraten hat. Fernab der Kameras führt Florian Silbereisen dagegen ein entspanntes Leben.Gebürtig kommt der Ex von Helene Fischer aus der Nähe von Passau. Der bei Touristen beliebten Drei-Flüsse-Stadt hat der Entertainer längst den Rücken gekehrt., schwärmt Florian Silbereisen von seinem Zuhause. Der Entertainer lebt am, wie er jüngst bei „Guten Morgen Österreich“ im ORF verraten hat.

Florian Silbereisen: „Wir haben hier alles, was man braucht“

Mehr als 4.000 Menschen leben in der Gemeinde Mondsee. „Wir haben hier alles, was man braucht“, prahlt der Moderator. „Ich brauche im Sommer nirgends hinfahren, weil ich die Welt ein bisschen kenne. Aber so schön wie bei uns ist es ganz selten irgendwo anders“, macht Florian Silbereisen deutlich.

Darum lieben Touristen den Mondsee