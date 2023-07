EA SPORTS FC wird die legendäre FIFA-Reihe ablösen. Ratings der Karten in Ultimate Team ist bislang noch nichts bekannt. wird die legendäre FIFA-Reihe ablösen. Die neue Fußballsimulation kommt Ende September auf den Markt . Auch ein Trailer mit vielen interessanten Details ist bereits veröffentlicht worden, doch über dieder Karten in Ultimate Team ist bislang noch nichts bekannt.

Wir stellen deshalb eine Prognose auf, welche Spieler die höchsten Werte erreichen könnten.

Prediction: Die 10 besten Spieler in EA SPORT FC 24

Wir haben eine Liste mit den besten Spielern für EA SPORTS FC Ultimate Team erstellt. Die Ratings sind allerdings nur Vorhersagen. Unsere Prediciton orientiert sich an den Leistungen der letzten Saison und dem Rating der FUT-Karten in FIFA 23.

Platz 10: Marc-André ter Stegen, FC Barcelona: 89 (+1)

Der Schlussmann des FC Barcelona trug entscheidend dazu bei, dass die Katalanen eine der besten Defensiven in Europa stellten. Dafür gibt es von uns einen zusätzlichen Ratingpunkt.

Platz 9: Thibaut Courtois, Real Madrid: 90 (+0)

Seit Jahren ist auf den Belgier verlass. Mit seinen starken Paraden sicherte Courtois auch in der abgelaufenen Saison Real Madrid viele Punkte. Sein Rating von 90 sollte daher bestehen bleiben.

Platz 8: Ederson, Manchester City: 89 (+1)

Der Torhüter von Triple-Sieger Manchester City war ein entscheidener Faktor für den Erfolg. Mit seiner Glanzparade im Champions League-Finale sicherte er seinem Team den Henkelpott. Das könnte Ederson ein Gesamtrating von 90 bescheren.

Platz 7: Harry Kane, Tottenham Hotspur: 90 (+1)

Der Engländer schoss in der vergangenen Saison sagenhafte 30 Tore in der Premier League. In einer Tottenham-Mannschaft, in der sonst nicht viel zusammen ging, ist das absolut herausragend. Ein Gesamtrating von 90 als Belohnung erscheint uns angemessen.

Platz 6: Karim Benzema, Al-Ittihad: 90 (-1)

Bei Karim Benzema könnten sich zwei Faktoren auf das Rating auswirken: der Wechsel in die sportlich unbedeutendere Saudi Professional League und sein Alter von 35 Jahren. Zudem hatte der Franzose in der vergangenen Saison immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Ein Gesamtrating von 89 erscheint realistisch.

Platz 5: Robert Lewandowski, FC Barcelona: 91 (+0)

Lewandowski dominierte in der ersten Saisonhälfte die Torschützenliste in der spanischen La Liga. Auch wenn es später dann etwas hakte, schoss er weiterhin wichtige Tore für die Katalanen. Sein Gesamtrating von 91 dürfte er daher behalten.

Platz 4: Lionel Messi, Inter Miami: 91 (+0)

Zwar konnte Messi in der vergangenen Saison auf Vereinsebene nicht die großen Erfolge vorweisen, mit der Nationalmannschaft holte sich der kleine Argentinier allerdings als absoluter Leistungsträger den WM-Titel. Mit 30 direkten Torbeteiligungen bei PSG gehörte er zudem immer noch zu den besten Spielern Europas. Sein Gesamtrating von 91 dürfte sich daher trotz des Wechsels in die MLS nicht verändern.

Lionel Messi konnte sich mit Argentinien den Weltmeister-Titel holen.

© Foto: Nicolas Aguilera/dpa

Platz 3: Kylian Mbappé, PSG: 91 (+0)

Mit PSG schied Mbappé früh bereits im Achtelfinale der Champions League aus. Auch der Titel in der französischen Ligue 1 war in größter Gefahr. Totz vieler negativer Schlagzeilen rund um den Pariser Club war Mbappé die einzige Konstante und war unumstrittener Leistungsträger im Star-Ensemble von PSG. Dennoch dürfte das alte Rating von 91 auch bei EA SPORTS FC 24 angemessen sein.

Platz 2: Kevin de Bruyne, Manchester City: 92 (+1)

In der überragenden Mannschaft von Triple-Sieger Manchester City war er der Dreh- und Angelpunkt: Kevin de Bruyne. Wettbewerbsübergreifend 41 Scorerpunkte sind eine Wucht und dürften Grund genug sein, das Rating des Belgiers anzuheben. Wir gehen von einem Rating von 92 aus.

Platz 1: Erling Haaland, Manchester City: 92 (+4)

Manchester Citys Superstar Erling Haaland könnte ebenso wie De Bruyne mit einem Rating von 92 erscheinen. Der Cover-Star von EA SPORTS FC 24 ist mit unglaublichen 36 Premier League Treffern in 35 Spielen nicht nur individuell den Europas Topstürmern um Lichtjahre voraus, sondern konnte mit Manchester City auch das Triple gewinnen – und das bereits mit 21 Jahren! Natürlich wird eine solche Leistung ein dickes Upgrade nach sich ziehen. Wir gehen von einem Gesamtrating von 92 aus, mit einer Erhöhung um ganze 4 Ratingpunkte.