Die deutsche TV-Landschaft wird heute von zahlreichen Stars geprägt, die in der DDR zu Welt gekommen sind. Wir zeigen euch, welche bekannten Persönlichkeiten, die heute vor der Kamera glänzen, einst im Osten geboren wurden.

Inka Bause: Damals Sängerin, heute „Bauer sucht Frau“-Star

„Bauer sucht Frau". Seit 2005 moderiert Inka Bause die RTL-Kuppelshow. Eingefleischte Fans der Blondine wissen, dass die 54-Jährige aus der DDR stammt. Inka Bause wurde am 21. November 1968 in Leipzig geboren. Die Tochter des bekannten Komponisten Arndt Bause startete in den 80ern als Sängerin im Osten durch. 1984 feierte sie mit ihrem Song „Spielverderber" ihr Debüt im DDR-Fernsehen. Ihr ersten Album „INKA" erschien 1987.

Jens Riewa: Der „Tagesschau“-Sprecher aus dem Spreewald

Ihn kennen Millionen von Fernsehzuschauer als seriösen Nachrichtensprecher. Seit 1995 ist Jens Riewa das Gesicht der „Tagesschau“. Geboren und aufgewachsen ist der 60-Jährige im Spreewald in Brandenburg. Nach seinem Abitur ging er für drei Jahre zur Nationalen Volksarmee. Über Umwege kam Riewa zum Radio und moderierte verschiedene Sendungen in der DDR.

„Tagesschau“-Sprecher Jens Riewa bei der Postzustellung im Spreewald.

Aline Abboud sagt heute immer noch Kaufhalle

„Ich bin Halblibanesin mit Ostberliner Migrationshintergrund“, scherzt „Tagesthemen“-Sprecherin Aline Abboud. 1988 ist sie Ost-Berlin geboren worden. Ihre Mutter stammt aus der ehemaligen DDR-Hauptstadt, ihr Vater kommt aus dem Libanon. Dem ZDF-Format „Germania“ verriet die Nachrichtensprecherin: „Ich muss mich tatsächlich bis heute immer rechtfertigen, dass ich in gewisser Weise Ost-sozialisiert bin, durch die Erziehung meiner Eltern.“ Statt Supermarkt verwendet Aline Abboud gerne den Begriff Kaufhalle, das Brathähnchen nennt sie Broiler und das Brötchen ist für sie eine Schrippe.

Matthias Schweighöfer kommt aus Mecklenburg-Vorpommern

„Schlussmacher“, „Frau Ella“, oder „100 Dinge“ sind Filme, die Matthias Schweighöfer zum Star gemacht haben. Selbst in Hollywood kennt man den Deutschen. Der Schauspieler wurde 1981 in Anklam, im heutigen Mecklenburg-Vorpommern, geboren. Die DDR hatte Schweighöfer 2010 in seinem Film „Friendship“ thematisiert. Dort spielte er den Ostdeutschen Tom, der kurz nach dem Mauerfall mit seinem Kumpel Veit (Friedrich Mücke) nach San Francisco zur Golden Gate Bridge reisen will. Kurios: In dem Streifen sind Schweighöfers Filmeltern auch seine leiblichen Eltern.

Sido über seinen ersten Döner: „Ich dachte, ich bin im Paradies!“

„Ich bin im Osten aufgewachsen, bis ich neun war", rappt Sido in seinem Hit „Bilder im Kopf". Geboren wurde der heute 42-Jährige im Prenzlauer Berg in Ost-Berlin. Als kleiner Junge reiste er mit seiner Mutter aus der DDR aus. „Das war etwa ein halbes Jahr vor dem Fall der Mauer, zu der Zeit, als viele Anträge bewilligt wurden. Egon Krenz kam an die Macht. Da hatte sich viel geändert. Es roch schon nach Ende", sagte er in einem „Stern"-Interview. In den ersten Monaten habe er mit seiner Mutter im Asylantenheim gelebt. Eine Erfahrung bleibt für Sido bis heute unvergessen: sein erster Döner im Westen: „Ich dachte, ich bin im Paradies! Meine Geschmacksnerven haben verrückt gespielt. Diese Geschmacksverstärker gab es ja in der DDR nicht. Das hat gleich angesetzt bei mir."

