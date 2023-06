„Kaulitz Hills“ mit seinem Bruder wilde Knutscherei in einer Berliner Bar. Bill Kaulitz ist bekannt dafür, dass er in im gemeinsamen Podcastmit seinem Bruder Tom kein Blatt vor den Mund nimmt und so manches schlüpfrige Detail ausplaudert. So auch in der Folge „Selbst und ständig“, die seit dem 21. Juni auf Spotify verfügbar ist. Dieses Mal geht es um einein einer Berliner Bar.

Pride Month im Juni und teasert direkt an: „Ich habe Pride gefeiert!“ Was er damit meint? Den Abend vor seinem Heimflug, an dem er es in einer Bar hat krachen lassen. Dabei war eigentlich nur ein entspanntes Abendessen mit zwei Freundinnen geplant gewesen – der Klassiker also. Nach den ersten Dreharbeiten für „The Voice of Germany“ ist Bill zurück in Los Angeles. Er spricht mit seinem Zwillingsbruder, der derzeit mit Heidi Klum und den Kindern in Österreich weilt, unter anderem über denim Juni und teasert direkt an: „Ich habe Pride gefeiert!“ Was er damit meint? Den Abend vor seinem Heimflug, an dem er es in einer Bar hat krachen lassen. Dabei war eigentlich nur ein entspanntes Abendessen mit zwei Freundinnen geplant gewesen – der Klassiker also.

Bill schwärmt: „Es hat richtig Zoom gemacht“

Während das Trio in besagter Bar nicht nur den einen obligatorischen Drink zu sich nahm, seien auf einmal gut 30 Männer in Anzügen hereinbekommen. „Man hat schon gesehen, die wollen jetzt alle mal noch ein bisschen lockerlassen und Gas geben“, erinnert sich Bill. Und besonders einer der „Anzüge“ fiel ihm direkt auf: „Wir haben uns ganz tief in die Augen geguckt und er lief an mir vorbei, guckte gar nicht weg und hat mich dann direkt angezwinkert“, erzählt der Tokio-Hotel-Sänger weiter. „Es hat so richtig Zoom gemacht, auf den ersten Blick!“ Er habe sich noch gedacht: „Wow, der sieht ja gut aus. Krass.“

Bill Kaulitz hat erstmals öffentlich in einer Bar geknutscht

Wenig später saß der gutaussehende Unbekannte schon neben ihm und „dann hat es nicht lange gedauert, da haben wir uns auf einmal geküsst“. Doch bei einem Kuss blieb es nicht: „Und zwar haben wir uns den ganzen Abend geküsst.“ Für Bill ein absolutes Novum, denn er habe noch nie öffentlich in einer Bar einfach so rumgemacht. „Das war aufregend“, gibt er zu und verrät zudem, dass er und der Fremde Nummern getauscht und auch Fotos gemacht haben.

Über die heiße Bar-Knutscherei resümiert er am Ende: „Wow Bill, du bist aber ’ne wilde Maus. Krass. Aber das liegt wahrscheinlich am Pride Month, dass ich so richtig loose war.“ Ob die beiden weiterhin in Kontakt sind, hat er allerdings nicht verraten.