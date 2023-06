50. Geburtstag. Die Kinder. Von Bergisch Gladbach in die Metropolen dieser Welt: Heidi Klum steht schon seit mehr als 30 Jahren im Rampenlicht. Am 1. Juni 2023 feiert das internationale Topmodel seinen. Die GNTM -Chefin blickt auf ein abwechslungsreiches, erfolgreiches und emotionales halbes Jahrhundert zurück – sowohl beruflich als auch privat. Während sie ihre Partner in den vergangenen Jahrzehnten des Öfteren wechselte, waren sie immer an ihrer Seite: ihre

Wie viele Kinder hat Heidi Klum eigentlich? Wie alt sind sie? Und aus welchen Beziehungen stammen sie? Wir haben die Familie genauer unter die Lupe genommen.

Wie viele Kinder hat Heidi Klum?

Heidi Klum hat vier Kinder: zwei Töchter und zwei Söhne. Diese stammen aus zwei verschiedenen Beziehungen. Ihre älteste Tochter Leni ist von Flavio Briatore. Die anderen drei sind die Kinder von Sänger Seal.

Heidi hält ihren Nachwuchs strikt von der Öffentlichkeit fern. Sie teilt lediglich Fotos und Videos auf Social Media, die ihre Kinder früher, von hinten oder mit verdecktem Gesicht zeigen.

Diesen süßen Schnappschuss teilte sie erst kürzlich am Muttertag:

Im April war Heidi mit ihren Kindern auf dem berühmten Coachella-Festival:

Das ist Tochter Leni

Vor einigen Jahren war Heidi Klum mit dem italienischen Formel-1-Manager Flavio Briatore liiert. In dieser Zeit wurde sie schwanger. Ihre erste Tochter Leni Olumi kam am 4. Mai 2004 zur Welt und ist somit aktuell 19 Jahre alt. 2009 wurde sie von Sänger Seal adoptiert, mit dem ihre Mutter in zweiter Ehe von 2005 bis 2012 verheiratet war.

Seit ihrem 16. Geburtstag steht Leni Klum in der Öffentlichkeit. Ihr Modeldebüt feierte sie mit einem gemeinsamen „Vogue“-Cover mit ihrer Mutter. Seither geht ihre Karriere steil bergauf: Sie lief bereits für das italienische Design-Duo Dolce&Gabbana, präsentierte ihre eigene Mode-Linie mit dem Online-Händler About You auf der Berliner Fashion Week oder modelt für große Marken wie Michael Kors, Fila und Intimissimi.

Leni Klum hat ihre eigene Modelinie beim Online-Händler About You.

© Foto: Gerald Matzka/dpa/dpa-Zentral

Das ist Sohn Henry

2005 heiratete Heidi Klum den britischen Sänger Seal. Im selben Jahr, am 12. September 2005, kam ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt. Ihr erster Sohn heißt mit vollem Namen Henry Günther Ademola Dashtu. Der mittlerweile 17-Jährige hat seinen Zweitnamen von seinem deutschen Großvater. Wie Henry aussieht, ist unklar. Denn Heidi postet – abgesehen von Leni – keine aktuellen Fotos ihrer Kinder, auf denen sie zu erkennen sind. Zu seinem Geburtstag hatte sie jedoch einen süßen Schnappschuss von Henry als Kind auf Instagram geteilt.

Das ist Sohn Johan

Heidis und Seals zweites gemeinsames Kind, ebenfalls ein Sohn, kam nur rund ein Jahr später zur Welt. Am 22. November 2006 wurde Johan Riley Fyodor Taiwo geboren. Zu seinem 16. Geburtstag im vergangenen Jahr teilte sie ebenfalls einen zuckersüßen Schnappschuss, auf dem er als kleiner Junge die Zunge herausstreckt.

Das ist Tochter Lou

Drei Jahre später wurde Heidi Klum zum vierten Mal Mutter. Am 9. Oktober 2009 erblickte ihre und Seals Tochter Lou Sulola das Licht der Welt. Über ihre jüngste Tochter sagte Heidi 2021 im Interview mit der „Gala“, dass diese ganz anders sei als ihre Erstgeborene. „Lou ist total anders drauf als Leni und hat ganz andere Interessen.“ Sie sei ein A-Class-Student und habe überall Einsen. Im vergangenen Jahr verriet die stolze Mama dann noch auf dem roten Teppich eines About-You-Events, dass ihre Jüngste gerne Popstar werden möchte – somit käme sie also mehr nach ihrem Vater.

Will Heidi Klum noch ein Kind mit Tom Kaulitz?

ein gemeinsames Kind? Darüber wurde seit dem Bekanntwerden ihrer Beziehung immer wieder spekuliert. Tom hielt sich zu dem Thema öffentlich immer bedeckt, ging im gemeinsamen Podcast „Kaulitz Hills“ mit seinem Bruder Seit August 2019 ist Heidi Klum mit Tom Kaulitz verheiratet. Der Tokio-Hotel-Gitarrist ist somit der Stiefvater ihrer vier Kinder. Möchte das Paar noch? Darüber wurde seit dem Bekanntwerden ihrer Beziehung immer wieder spekuliert. Tom hielt sich zu dem Thema öffentlich immer bedeckt, ging im gemeinsamen Podcast „Kaulitz Hills“ mit seinem Bruder Bill eher augenzwinkernd damit um.

Heidi dagegen befeuerte die Gerüchte sogar manchmal noch. In der Show von Sängerin Jennifer Hudson im Februar 2023 antwortete sie auf die Frage nach einem weiteren Kind beispielsweise: „Manchmal ist es wie ne, ja, ne, ja, ne, ja…“ Es sei tagesformabhängig. „Manchmal bin ich für ja, manchmal bin ich für ne.“ Weiter erklärt sie: „Es ist viel. Ich habe es viermal gemacht. Ich habe jedes Mal acht Monate gestillt und dann war ich wieder schwanger – dreimal nacheinander.“ Ob ihr finales „Ja“ dann wirklich ernst gemeint war, ist wohl fraglich. Aber bei Heidi Klum weiß man ja nie...