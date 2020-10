Mohren“ Melchior aus der Krippe des evangelischen Ulmer Münsters sorgt mittlerweile bundesweit für Diskussion. Dabei ist nicht der Mohr als schwarzer König das Problem, sondern seine klischeehafte Darstellung. Die Verbannung des „aus der Krippe des evangelischensorgt mittlerweile bundesweit für Diskussion. Dabei ist nicht der Mohr alsdas Problem, sondern seine klischeehafte Darstellung. Dekan Gohl verteidigt die Verbannung aller drei Könige 2020 und betont das Thema Alltags-Rassismus

Heilige Drei Könige an Weihnachten 2020 nicht in der Krippe des Ulmer Münsters

Der schwarze König, vom Ulmer Künstler Martin Scheible in den 1920er Jahren geschnitzt, sieht mit seinen wulstigen Lippen und dem Feder-Kopfschmuck aus wie ein Stereotyp aus der Zeit des deutschen Kolonialismus. Diese Figur des Melchior ist aus heutiger Sicht problematisch. Die Kirchengemeinde ringt jetzt um den richtigen Umgang damit. Im Jahr 2020 wird die Weihnachtskrippe daher ohne die Heiligen Drei Könige aufgestellt.

Rassismusdiskussion: Der ehrenhafte Mohr und die Nationalsozialisten

Bekanntlich haben sich die Nazis auch an den Straßennamen vergriffen, die das Wort „Jude“ enthielten. In Ulm etwa wurde der Judenhof 1938 in „Golschenhof“ umbenannt, um 1945 seinen alten Namen zurückzuerhalten. Die Ulmer „Mohrengasse“ blieb damals unbehelligt. Ihr Name geht auf das Wirtshaus zum Mohren zurück, das diesen Namen bereits im 16. Jahrhundert führte.

