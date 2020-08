„Maximilian’s Hotel“ stattbekanntesteswird sich umbenennen und künftig „Maximilian’s Hotel“ heißen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Zunächst hatte die „Augsburger Allgemeine“ über dieberichtet. Kritiker hatten in der Vergangenheit immer wieder gefordert, dass sich das Hotel einen neuen Namen geben solle, weil der bisherige rassistisch sei. Nach dem gewaltsamen Tod des schwarzen US-Ende Mai ist es in verschiedenen Städten in Deutschland zu einer erneuten Diskussion über die Verwendung des Begriffsgekommen - in Ulm etwa in Bezug auf die Mohrengasse . „Wir haben entschieden, dass wir mit einem neuen Namen dem gesellschaftlichen Wandel Genüge tun“, sagte nun Hoteldirektor Theodor Gandenheimer. Noch im Laufe des Jahres 2020 werde die Umbenennung vollzogen.