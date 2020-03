In Ulm gibt es den ersten bestätigten Corona-Fall. Das gab das Sozialministerium in Stuttgart bekannt. Die infizierte Person liegt in der Uniklinik Ulm in Quarantäne und wird auf der Isolierstation behandelt. Es handelt sich um eine 45-jährige Frau, die zuvor in Südtirol im Skiurlaub gewesen war. Nachdem der Test auf das Covid-19-Virus positiv ausgefallen war, wurde sie in der Infektionsstation des Universitätsklinikums Ulm aufgenommen. Über ihre Herkunft und ihren aktuellen Gesundheitszustand wurde zunächst nichts bekannt.

Frau mit Coronavirus in Ulm war zuvor in Südtirol

Bernd Weltin, Sprecher des Landratsamts Alb-Donau-Kreis, das auch für Ulm zuständig ist, sagte, dass man erste Infektionsschutzmaßnahmen ergriffen habe. Das Gesundheitsamt Ulm, beziehungsweise der Fachdienst Gesundheit im Landratsamt, versucht jetzt, die Infektionskette zu ermitteln. Das heißt, die Kontaktpersonen der infizierten Frau werden ermittelt, befragt und gegebenenfalls untersucht und ebenfalls isoliert, um eine Ausbreitung einzudämmen.

Zweiter Fall von Corona im Zollernalbkreis

Bei dem zweiten Coronavirus-Fall handelt es sich um einen 61-jährigen Mann aus dem Zollernalbkreis. Auch er war zuvor in Südtirol gewesen – er war dort mit einer Reisegruppe zum Skifahren. Damit könnte die Gruppe der Kontakte größer sein als bei einem Alleinreisenden. Der Mann kehrte am Wochenende 29. Februar / 1. März aus Italien zurück und zeigte bereits am Montag Symptome der Krankheit. Der 61-Jährige ist zurzeit in häuslicher Isolation, wie das Sozialministerium Stuttgart mitteilt.

Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis hatte am Wochenende acht Menschen als Verdachtsfälle an das Uniklinikum Ulm für eine weitere Diagnose verwiesen. Sie sollten sich dort auf das Coronavirus testen lassen. Allerdings wurden diese Personen negativ getestet.

Fußball: Spielbetrieb im Bezirk Donau-Iller läuft trotz Corona weiter

Die Verbreitung des Virus führt in Deutschland und Baden-Württemberg dazu, dass immer mehr Großveranstaltungen wie Messen abgesagt werden. Die gute Nachricht für Fußballfans und Aktive im Bezirk Donau-Iller: Der Württembergische Fußballverband hat trotz der ausbreitung von Covid-19 Virus entschieden, dass der Spielbetrieb weiterläuft.

Jetzt 28 Corona-Fälle in Baden-Württemberg

Mit dem ersten Fall einer Corona-Infektion in Ulm steigt die Zahl der Fälle in Baden-Württemberg auf nunmehr 28.

Heute wird es um 13 Uhr in Ulm eine Pressekonferenz geben, bei der weitere Details zu der erkrankten Person bekannt gegeben werden.

Coronavirus in Baden-Württemberg: Gehen besonnen an Aufgabe heran

Zuvor hatte schon die Landesregierung in Stuttgart eine PK zum Coronavirus im Südwesten gehalten. Die Lage rund um das Coronavirus sei ernst, es bestehe aber kein Grund zur Panik. Bei den 28 Menschen im Südwesten, die mit dem Coronavirus infiziert sind, gibt es nach Angaben der Regierung bislang milde Krankheitsverläufe. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte, man nehme jeden Fall ernst. „Wir gehen entschlossen, aber auch besonnen an die Aufgabe heran.“

Aus dem Kreis Göppingen wurde am Dienstag indes bekannt, dass Patient Null des Coronavirus in Baden-Württemberg aus der Klink entlassen worden sei. Er sei wieder gesund. Ein weiterer Patient, der sich bei ihm angesteckt hatte, liegt noch auf der Isolierstation.

Gesundheitsamt Ulm: Hier könnt ihr die Hotline zum Coronavirus erreichen

Viele Menschen in Deutschland, Baden-Württemberg und der Region haben rund um das sich ausbreitende Coronavirus Fragen. Auch Verdachtsfälle, falls man mit einem Infizierten in Kontakt war, sollten dem Gesundheitsamt gemeldet werden. Alle Infos zur Hotline und Eerreichbarkeit findet ihr hier.