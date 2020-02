Der Rosenmontagsball ist eines der Highlights in Bühlerzell. Programm­fasching und die Umzüge sind absolviert, jetzt wird nur noch gefeiert. Vor allem Einheimische sind dort und lassen es krachen. Beim Rosenmontagsball 2019 feierte auch Udo Stein mit. Der AfD-Landtagsabgeordnete, der in Bühlertann wohnt, ist in Bühlerzell aufgewachsen, dort leben seine Jugendfreunde.

Über das, was sich an diesem Abend zugetragen hat, gibt es unterschiedliche Aussagen. Aus gut informierten Kreisen in Bühlerzell wird Folgendes berichtet: Udo Stein soll sich gegenüber einem Bühlerzeller abfällig und beleidigend über eine dunkelhäutige Frau geäußert haben, die am Faschingsumzug teilgenommen hatte. Dieser empörte sich über die rassistische Äußerung und informierte den Hallenverantwortlichen. Der wiederum machte vom Hausrecht Gebrauch und geleitete Udo Stein aus der Rudolf-Mühleck-Halle.

Die rassistische Beleidigung kann nicht klar zugeordnet werden

Doch diese Darstellung ist umstritten. Fakt ist, dass nach dem Abend zunächst der AfD-Abgeordnete Udo Stein Anzeige stellte. Er sei vom Hallenverantwortlichen bedroht und beleidigt worden. Eine Gegenanzeige vom Hallenverantwortlichen folgte. Die Polizei ermittelte, der Landtag wurde eingeschaltet.

Wie Oberstaatsanwalt Harald Freyer jetzt auf Nachfrage mitteilt, wurden zu Jahresanfang beide Verfahren eingestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen sei ein Tatnachweis nicht möglich. Ermittelt werden konnte lediglich, dass die beleidigende und rassistische Äußerung aus dem Kreis einer Personengruppe kam, zu der auch Udo Stein gehörte.

Keine Zeugen ließen sich wegen des Vorwurfs der Beleidigung oder Bedrohung des Abgeordneten durch den Hallenverantwortlichen finden, so Freyer. Es stand Aussage gegen Aussage, deshalb die Einstellung des Verfahrens.

Übrigens: Beim Rosenmontagsball 2020 war Udo Stein nicht Gast, ebenso wenig beim Umzug.