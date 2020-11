Das betrifft im Bereich der Schule den früheren Beginn der Weihnachtsferien.

Für Schulen wird zudem über den Wechselunterricht diskutiert.

Thema sind auch Kontaktbeschränkungen.

Deswegen stellt sich Ministerpräsident Kretschmann heute dem Landtag - das Parlament befasst sich erneut in einer Sondersitzung mit der Corona-Lage.

Insgesamt zeigte sich Kretschmann mit dem Ergebnis der Verhandlungen am Mittwoch zufrieden. In einigen Punkten sei es schwer gewesen, sich zu einigen - darunter auch beim Thema Offenhalten der Schulen. Der Landeschef will in einer Regierungsansprache über die Ergebnisse der Beratungen mit den anderen Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) berichten. Im Fokus stehen voraussichtlich zwei Kernthemen.

Wechselunterricht: Diese Corona-Maßnahmen plant Baden-Württemberg in Schulen

An Schulen in Baden-Württemberg soll es bei sehr hohen Fallzahlen künftig Wechselunterricht geben, sagte Kretschmann dem SWR. Die Maßnahme, bei der etwa Klassen halbiert und abwechselnd zu Hause und in der Schule unterrichtet werden, greift Kretschmann zufolge bei einer hohen 7-Tage-Inzidenz, und zwar bei mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche.

Nach den Daten des Landesgesundheitsamts vom Mittwoch wurde diese Grenze zuletzt in den Stadtkreisen

Heilbronn,

Mannheim,

Pforzheim und

im Landkreis Tuttlingen

überschritten.

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hatte sich am Mittwoch noch vehement gegen Forderungen gewandt, Schüler im Wechsel in der Schule und zu Hause unterrichten zu lassen. „Wechselunterricht in Baden-Württemberg wäre ein existenzieller Fehler“, sagte sie der dpa.

Die Einigungen von Bund und Ländern zu neuen Corona-Maßnahmen sehen vor, dass Wechselunterricht nur bei Schülern ab der 8. Klasse zum Einsatz kommen soll - und wenn die Corona-Zahlen den Inzidenz-Wert von 200 übersteigen. Der so genannte Hybridunterricht wird auch nicht verpflichtend, sondern nur als Beispiel für etwaige Zusatzmaßnahmen bei starkem Infektionsgeschehen genannt. Über die Maßnahme solle weiterhin vor Ort und „schulspezifisch“ entschieden werden.

Beginn der Weihnachtsferien wird vorverlegt

Der Schulferienbeginn im Dezember war im Vorfeld einer der größten Streitpunkte bei den Verhandlungen zwischen Länderregierungen und Kanzleramt über den Corona-Plan bis Januar. In Baden-Württemberg wie in einigen anderen Ländern war bislang der letzte Schultag der 22.12.2020 (Dienstag). Wenn die Schüler bereits am 19.12.2020 (Samstag) in die Ferien entlassen würden, hätten sie bis Heiligabend eine Strecke von fünf Tagen, die genutzt werden könnte, um Kontakte zu minimieren. Zeitweise war auch der 16.12.2020 im Gespräch. Kultusministerin Susanne Eisenmann sah das Vorhaben mit Skepsis. Wenn man plane, die Weihnachtsferien um einige Tage nach vorne zu verlegen, werde der Ruf nach einer Notbetreuung laut, warnte die CDU-Politikerin.

Geeinigt hat man sich auf dem Gipfel am Mittwoch für fast alle Bundesländer auf den 19.12.2020. Der 19. Dezember ist der Samstag vor Heiligabend, der in diesem Jahr auf einen Donnerstag fällt.

Corona-Maßnahmen im Rahmen der Kontaktbeschränkungen

Zur Eindämmung der Pandemie sollten nach Angaben aus Länderkreisen vom Mittwoch private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten strenger begrenzt werden: auf den eigenen und einen weiteren Haushalt, jedoch in jedem Fall auf maximal fünf Personen. Über Weihnachten sollen die Beschränkungen gelockert werden, wie schon zuvor bekanntgeworden war.