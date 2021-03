Die Unterhaltungs-Sportart Wrestling begeistert Fans nicht nur in den USA, auch in Deutschland verfolgen viele Menschen die Schaukämpfe. Nachdem das WWE-Jahr bereits mit dem Royal Rumble eingeleitet wurde, steht das größte Wrestling-Hightlight 2021 im Frühling noch bevor: Am 10. und 11. April 2021 steigt nämlich mit WWE WrestleMania 37 die größte Wrestling-Show der Welt im Raymond James Stadium von Tempa in Florida. Nachdem die letzte WrestleMania 36 wegen Corona unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden musste, werden in diesem Jahr Fans vor Ort sein können.

Bei der diesjährigen WrestleMania sollen einige Legenden das Event zu einer Mega-Show machen. Wrestling-Fans spekulieren daher, welche Stars sich bei der Wrestlemania 2021 gegenüberstehen.

Termine, Übertragung, Match-Card – Alle Infos zu WrestleMania 37 im Überblick.

WWE WrestleMania 37: Termine, Datum und Uhrzeit

WrestleMania findet jedes Jahr im Zeitraum von Ende März bis Mitte April statt. In diesem Jahr ist das Event jedoch verhältnismäßig spät eingeplant. Da die Veranstaltung in den USA stattfindet, müssen Fans die Zeitverschiebung beachten. Das Event wird nach deutscher Zeit mitten in der Nacht von Samstag auf Sonntag und dann in der Nacht von Sonntag auf Montag stattfinden. Ein Überblick über die Termine von WrestleMania 37:

Datum: 10. April 2021 - 11. April 2021

Uhrzeit: Beginn ist um 1:00 Uhr (MEZ)

Kick-off-Pre-Show: 23:00 Uhr (MEZ)

WWE Network: Livestream und Übertragung der WrestleMania 2021

WrestleMania 37 wird lediglich auf dem WWE Streaming-Kanal und Video-On-Demand-Dienst der WWE übertragen.

live im offiziellen WWE Network muss ein Abonnement abgeschlossen werden, das im ersten Monat kostenlos ist. Die WWE wird die Show dortim offiziellen WWE Network-Livestream zeigen. Zudem wird nach dem Event die Wiederholung der Show auf der Plattform verfügbar sein. Für die Nutzung vonmuss ein Abonnement abgeschlossen werden, das im ersten Monat kostenlos ist.

WrestleMania 2021: Match-Card, Legenden, Matches

Laut Informationen der Bild werden bei WrestleMania 2021 wieder einige Legenden mit von der Partie sein. Einige Kämpfe sind bereits offiziell angekündigt. Doch es werden noch weitere folgen.

Match Card – Diese Matches stehen bereits fest:

Roman Reigns vs. Edge (WWE Universal Championship)

Bobby Lashley vs. Drew McIntyre (WWE Championship)

Sasha Banks vs. Bianca Belair (SmackDown Women's Championship)

The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) vs. AJ Styles & Omos (WWE RAW Tag Team Championship)

Diese Legenden könnten bei WrestleMania 37 dabei sein:

Undertaker: Eigentlich seit November im Ruhestand, könnte der Undertaker bei WrestleMania 37 mit einer Rückkehr noch einmal für eine Überraschung sorgen. Es wäre nicht das erste Mal.

Brock Lesnar: Der ehemalige UFC-Champion verlor seinen Titel bei WrestleMania 36. Experten sind sich sicher, dass Lesnar 2021 zurückkehren könnte.

Hulk Hogan: Bei der diesjährigen WrestleMania wird der Kult-Wrestler sicherlich wieder dabei sein.

Ric Flair: Der zweimalige WWE Hall of Famer Ric Flair wird sicher auch 2021 wieder für WrestleMania gebucht.

Zusätzliche Info: Sobald weitere Matches feststehen, werden wir diese aktualisieren.

WrestleMania 37 Arena und Zuschauer: Raymond James Stadium mit Fans?

Wie schon der Super Bowl 2021, wird auch das bevorstehende größte Wrestling-Event der Welt, WrestleMania 37, im Raymond James Stadium in Tampa stattfinden.

Die Arena wurde 1998 eingeweiht und fasst offiziell 65.890 Plätze. Fans werden trotz Corona in diesem Jahr wohl dabei sein können. Die WWE hofft auf etwa 30.000 Zuschauer. Beim Super Bowl waren es Anfang des Jahres 25.000 Menschen, die das Finale der NFL mit Masken und Abstand live im Stadion verfolgt haben.