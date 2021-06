Ab Samstag, 26.06.2021, sind die Augen aller Radsportfans wieder anch Frankreich gerichtet. Die Tour de France 2021 startet um die Mittagszeit in Brest. Das wichtigste Radrennen der Welt findet nach der Corona-bedingten Verschiebung im Vorjahr wieder im Juni und Juli statt, allerdings wegen der Olympischen Spiele eine Woche eher als gewohnt.

Zuschauer vor Ort sind zwar zugelassen, im Start- und Zielbereich allerdings nur limitiert. Fans aus Deutschland können alle 21 Etappen der Tour kostenlos im Fernsehen verfolgen und dabei sogar zwischen zwei Anbietern wählen: Die Free-TV-Sender ARD und Eurosport bieten ein umfangreiches Programm auf mehreren Kanälen. Zudem wird die Tour online im Live-Stream und beim Pay-TV-Sender Sky übertragen.

Wann und wo werden die einzelnen Etappen ausgestrahlt? Wir haben euch alle Infos zur TV-Übertragung und Stream im Überblick.

Tour de France 2021: TV-Übertragung und Stream im Überblick

Welche Sender übertragen die Tour de France 2021 live und wer bietet einen Livestream an? Hier seht ihr die Anbieter im Überblick:

Free-TV: ARD und ONE

ARD und ONE Free-TV: Eurosport

Eurosport Pay-TV: Sky

Sky Livestream: sportschau.de

Tour de France 2021 live auf ARD, ONE und Eurosport

Die ARD wird die Tour de France 2021 wieder umfassend begleiten. Täglich überträgt Das Erste live: an Wochentagen meistens ab ca. 16:05 bis 17:30 Uhr, an den Wochenenden je nach Etappe auch etwas länger. ONE zeigt live alle Etappen bis zum Beginn der Übertragungen im Ersten.

Kommentator für das Hauptprogramm der ARD ist erstmals Moritz Cassalette, der bei fünf Etappen am Mikrofon sitzt. Nach seinem Einsatz bei der Fußball-EM übernimmt Florian Naß. Co-Kommentator ist Fabian Wegmann. Für ONE sitzt Florian Kurz hinter dem Mikrofon, Co-Kommentatoren sind Paul Voß und Johannes Fröhlinger.

Parallel bietet auch Eurosport eine umfangreiche Live-Berichterstattung. Kommentator beim Spartensender ist Karsten Migels. Jens Voigt und Robert Bengsch stehen ihm als Experten zur Seite.

Tour de France 2021 im TV: Sendetermine und Sendezeiten

In dieser Übersicht findet ihr die Sendetermine und Sendezeiten der einzelnen Etappen der Tour de France für die Sender ARD, ONE und Eurosport.

1. Etappe: Samstag, 26.06.2021 – Brest-Landerneau

ONE 12:40–14:40 Uhr

ARD 14:30-17:15 Uhr

Eurosport 12:00-17:25 Uhr

2. Etappe: Sonntag, 27.06.2021 – Perros-Guirec-Mûr de Bretagne

ONE 13:40–15:00 Uhr

ARD 15:00-18:00 Uhr

Eurosport 13:15-17:55 Uhr

3. Etappe: Montag, 28.06.2021 – Lorient-Pontivy

ONE 13:40-16:10 Uhr

ARD 16:05-17:35 Uhr

Eurosport 13:00-17:45 Uhr

4. Etappe: Dienstag, 29.06.2021 – Redon-Fougères

ONE 13:55-16:10 Uhr

ARD 16:05-17:00 Uhr

Eurosport 13:15-17:15 Uhr

5. Etappe: Mittwoch, 30.06.2021 – Changé-Laval (EZF)

ONE 12:45-16:10 Uhr

ARD 16:05-17:30 Uhr

Eurosport 12:05-17:35 Uhr

6. Etappe: Donnerstag, 01.07.2021 – Tours-Châteauroux

ONE 14:25-16:10 Uhr

ARD 16:05-17:35 Uhr

Eurosport 13:50-18:00 Uhr

7. Etappe: Freitag, 02.07.2021 – Vierzon-Le Creusot

ONE 11:30-16:10 Uhr

ARD 16:05-17:25 Uhr

Eurosport 10:55-17:45 Uhr

8. Etappe: Samstag, 03.07.2021 – Oyonnax-Le Grand-Bornand

ONE 13:40-14:35 Uhr

ARD 14:30-17:30 Uhr

Eurosport 13:05-17:45 Uhr

9. Etappe: Sonntag, 04.07.2021 – Cluses-Tignes

ONE 13:40-15:05 Uhr

ARD 14:03-18:00 Uhr

Eurosport 13:15-18:10 Uhr

Ruhetag: Montag, 05.07.2021

keine Übertragung

10. Etappe: Dienstag, 06.07.2021 – Albertville-Valence

ONE 13:35-16:10 Uhr

ARD 16:05-17:30

Eurosport 13:00-18:00

11. Etappe: Mittwoch, 07.07.2021 – Sorgues-Malaucène

ONE 12:30-15:15 Uhr

ARD 15:10-17:55/18:00

Eurosport 11:55-18:00

12. Etappe: Donnerstag, 08.07.2021 – Saint-Paul-Trois-Châteaux-Nîmes

ONE 14:00-16:10 Uhr

ARD 16:05-17:30

Eurosport 13:25-17:45

13. Etappe: Freitag, 09.07.2021 – Nîmes-Carcassonne

ONE 12:35-16:10 Uhr

ARD 16:05-17:30

Eurosport 12:00-17:45

14. Etappe: Samstag, 10.07.2021 – Carcassonne-Quillan

ONE 12:55-14:10 Uhr

ARD 14:30-17:15

Eurosport 12:20-17:15

15. Etappe: Sonntag, 11.07.2021 – Céret-Andorra

ONE 12:50-14:10 Uhr

ARD 15:30-18:00

Eurosport 12:15-18:00

Ruhetag: Montag, 12.07.2021

keine Übertragung

16. Etappe: Dienstag, 13.07.2021 – Pas de la Case-Saint-Gaudens

ONE 13:35-16:10 Uhr

ARD 16:05-17:35

Eurosport 13:00-17:50

17. Etappe: Mittwoch, 14.07.2021 – Muret-Saint-Lary-Soulan

ONE 12:25-15:15 Uhr

ARD 15:10-17:15

Eurosport 11:50-17:20

18. Etappe: Donnerstag, 15.07.2021 – Pau-Luz Ardiden

ONE 14:05-15:15 Uhr

ARD 15:10-17:35

Eurosport 13:30-17:45

19. Etappe: Freitag, 16.07.2021 – Mourenx-Libourne

ONE 12:50-16:10 Uhr

ARD 16:05-17:25

Eurosport 12:10-17:35

20. Etappe: Samstag, 17.07.2021 – Libourne-Saint-Emilion

ONE 13:35-15:10 Uhr

ARD 15.00-18.00

Eurosport 13:00-18:10

21. Etappe: Sonntag, 18.07.2021 – Chatou-Paris

ONE keine Übertragung

ARD 16:30-19:20

Eurosport 16:10-20:00

Tour de France 2021 im Live-Stream

Die Tour de France wird nicht nur im TV gezeigt. Alle Etappen vom wichtigsten Radrennen der Welt werden zudem im Internet als Livestream auf sportschau.de gezeigt. Kommentiert werden die Rennen hier von Florian Kurz, seine Co-Kommentatoren sind Paul Voß und Johannes Fröhlinger.

Tour de France 2021 live auf Sky

Das wichtigste Radrennen der Welt wird auch beim Bezahlsender Sky ausgestrahlt. Die Übertragung aller Tour de France Etappen erfolgt auf dem Partner-Sender Eurosport 1 HD. Der Sender ist in jedem Sky Abo ohne Aufpreis inklusive. Das bedeutet konkret, Kunden mit einem Sky Entertainment, Sky Cinema, Sky Bundesliga oder Sky Sport Abo können den Sender kostenlos empfangen. Lediglich mit einem Sky Ticket ist der Empfang der Tour de France nicht möglich.