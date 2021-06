Am 26. Juni 2021 startet die diesjährige Tour de France in Brest. Bei der 108. Auflage des Sport-Events messen sich die besten Radrennfahrer der Welt in Frankreich. Zum ersten Mal seit 25 Jahren wartet auf die Profis beim Kampf um das Gelbe Trikot auch wieder eine Etappe mit fast 250 Kilometern.

Welche Teams sind in diesem Jahr vertreten? Welche deutschen Fahrer gehen an den Start? Wer sind die Favoriten 2021? Hier findet ihr die Antworten im Überblick.

Tour de France 2021: Teams

Bei der Tour de France 2021 gehen 23 Teams mit 184 Fahrern an den Start.

Die Teams in alphabetischer Reihenfolge seht ihr hier:

Ag2R Citroen

Alpecin-Fenix

Arkéa Samsic

Astana - Premier Tech

Bahrain Victorious

B&B Hotels P/B KTM

Bikeexchange

Bora-hansgrohe

Cofidis

Deceuninck-Quick-Step

DSM

EF Education-Nippo

Groupama-FDJ

Ineos Grenadiers

Intermarché-Wanty-Gobert

Israel Start-Up Nation

Jumbo-Visma

Lotto Soudal

Movistar

Qhubeka Assos

Total Ernergies

Trek-Segafredo

UAE Team Emirates

Tour de France 2021: Favoriten

Bei der Tour de France 2021 gelten sie wieder als absolute Favoriten: Vorjahressieger Tadej Pogacar und der Zweitplatzierte Primoz Roglic. Das slowenische Duell geht in eine neue Runde. Beide Fahrer haben in der aktuellen Saison starke Leistungen gezeigt.

Aber auch der Sieger von 2018, Geraint Thomas aus Großbritannien, wird als Favorit gehandelt. Gemeinsam mit seinen Ineos-Teamkollegen Richard Carapaz (Ecuador) und Richie Porte (Australien) dürfte er vorn mit dabei fahren.

Die Favoriten der Tour de France 2021 im Überblick:

Tadej Pogacar (Slowenien/UAE Team Emirates)

Primoz Roglic (Slowenien/Jumbo-Visma)

Geraint Thomas (Großbritannien/Ineos Grenadiers)

Richard Carapaz (Ecuador/Ineos Grenadiers)

Richie Porte (Australien/Ineos Grenadiers)

Miguel Angel Lopez (Kolumbien/Movistar)

Nairo Quintana (Kolumbien/Arkea-Samsic)

Julian Alaphilippe (Frankreich/Deceuninck-Quick Step)

David Gaudu (Frankreich/Groupama-FDJ)

Tour de France 2021: Deutsche Fahrer

Sind beim großen Radrennen in Frankreich auch wieder deutsche Fahrer dabei? Wir haben euch die Radrennprofis aus Deutschland, die derzeit bekannt sind, samt ihrer Teams im Überblick:

André Greipel (Israel Start-Up Nation, ISR)

(Israel Start-Up Nation, ISR) Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe, GER)

(Bora-hansgrohe, GER) Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, BEL)

(Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, BEL) Jonas Koch (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, BEL)

(Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, BEL) Max Walscheid (Qhubeka Assos, RSA)

(Qhubeka Assos, RSA) Nils Politt (Bora-hansgrohe, GER)

(Bora-hansgrohe, GER) Rick Zabel (Israel Start-Up Nation, ISR)

(Israel Start-Up Nation, ISR) Roger Kluge (Lotto Soudal, BEL)

(Lotto Soudal, BEL) Tony Martin (Jumbo-Visma, NED)

Tour de France: Sieger im Überblick

Wer hat die Tour de France in den vergangenen Jahren gewonnen? Wir haben euch die Gewinner seit 2010 im Überblick: