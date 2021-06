Die vierte Etappe der Tour de France 2021 am Dienstag, 29.06.2021, dürfte nach dem Geschmack der Sprinter sein. Keine einzige Bergwertung steht auf dem Programm, wenn die Profis die 150,4 Kilometer lange Strecke von Redon nach Fougères zurücklegen.

Insgesamt müssen sie bei der 108. Austragung des Radrennens rund 3.400 Kilometer verteilt auf 21 Etappen bewältigen. Der Streckenverlauf weist sechs Berg- und fünf Mittelgebirgsetappen, sowie zwei Einzelfahrten und acht Flachetappen auf.

Wie ist die Route? Wie ist der Zeitplan und wie sieht der Etappenplan aus? Alle Antworten dazu in diesem Artikel.

Tour de France 2021: Start, Dauer, Ende

Die Tour de France 2021 dauert insgesamt 23 Tage.

Start: Samstag, 26.06.2021 ab 12:10 Uhr

Ende: Sonntag, 18.07.2021 ab 16:15 Uhr

Die Profis sind allerdings nicht 23 Tage am Stück auf dem Rad. An zwei Tagen sind Ruhetage.

Tour de France 2021: Etappenplan und Strecke

Die Route der Tour de France 2021 geht von Brest nach Paris. Die Gesamtstrecke des Rennens beträgt 3.414,4 Kilometer. Diese sind auf 21 Etappen und insgesamt 23 Tage verteilt.

Der Etappenplan im Überblick:

1. Etappe – 26. Juni 2021: Brest – Landerneau – 197,8 km (hügelig)

– 26. Juni 2021: Brest – Landerneau – 197,8 km (hügelig) 2. Etappe – 27. Juni 2021: Perros-Guirec – Mûr-de-Bretagne – 183,5 km (hügelig)

– 27. Juni 2021: Perros-Guirec – Mûr-de-Bretagne – 183,5 km (hügelig) 3. Etappe – 28. Juni 2021: Lorient – Pontivy – 182,9 km (Flachetappe)

– 28. Juni 2021: Lorient – Pontivy – 182,9 km (Flachetappe) 4. Etappe – 29. Juni 2021: Redon – Fougères – 150,4 km (Flachetappe)

– 29. Juni 2021: Redon – Fougères – 150,4 km (Flachetappe) 5. Etappe – 30. Juni 2021: Changé – Laval – 27,2 km (Einzelzeitfahren)

– 30. Juni 2021: Changé – Laval – 27,2 km (Einzelzeitfahren) 6. Etappe – 1. Juli 2021: Tours – Châteauroux – 160,6 km (Flachetappe)

– 1. Juli 2021: Tours – Châteauroux – 160,6 km (Flachetappe) 7. Etappe – 2. Juli 2021: Vierzon – Le Creusot – 249,1 km (hügelig)

– 2. Juli 2021: Vierzon – Le Creusot – 249,1 km (hügelig) 8. Etappe – 3. Juli 2021: Oyonnax – Le Grand-Bornand – 150,8 km (Gebirge)

– 3. Juli 2021: Oyonnax – Le Grand-Bornand – 150,8 km (Gebirge) 9. Etappe – 4. Juli 2021: Cluses – Tignes – 144,9 km (Gebirge)

– 4. Juli 2021: Cluses – Tignes – 144,9 km (Gebirge) Ruhetag – 5. Juli 2021: Tignes

– 5. Juli 2021: Tignes 10. Etappe – 6. Juli 2021: Albertville – Valence – 190,7 km (Flachetappe) (Gebirge)

– 6. Juli 2021: Albertville – Valence – 190,7 km (Flachetappe) (Gebirge) 11. Etappe – 7. Juli 2021: Sorgues – Malaucène – 198,9 km (Gebirge)

– 7. Juli 2021: Sorgues – Malaucène – 198,9 km (Gebirge) 12. Etappe – 8. Juli 2021: Saint-Paul-Trois-Châteaux – Nîmes – 159,4 km (Flachetappe)

– 8. Juli 2021: Saint-Paul-Trois-Châteaux – Nîmes – 159,4 km (Flachetappe) 13. Etappe – 9. Juli 2021: Nîmes – Carcassonne – 219,9 km (Flachetappe)

– 9. Juli 2021: Nîmes – Carcassonne – 219,9 km (Flachetappe) 14. Etappe – 10. Juli 2021: Carcassonne – Quillan – 183,7 km (hügelig)

– 10. Juli 2021: Carcassonne – Quillan – 183,7 km (hügelig) 15. Etappe – 11. Juli 2021: Céret – Andorra-la-Vielle – 191,3 km (Gebirge)

– 11. Juli 2021: Céret – Andorra-la-Vielle – 191,3 km (Gebirge) Ruhetag – 12. Juli 2021: Andorra

– 12. Juli 2021: Andorra 16. Etappe – 13. Juli 2021: Pas de la Casa – Saint-Gaudens – 169 km (hügelig)

– 13. Juli 2021: Pas de la Casa – Saint-Gaudens – 169 km (hügelig) 17. Etappe – 14. Juli 2021: Muret – Saint-Lary-Soulan (Col de Portet) – 178,4 km (Gebirge)

– 14. Juli 2021: Muret – Saint-Lary-Soulan (Col de Portet) – 178,4 km (Gebirge) 18. Etappe – 15. Juli 2021: Pau – Luz Ardiden – 129,7 km (Gebirge)

– 15. Juli 2021: Pau – Luz Ardiden – 129,7 km (Gebirge) 19. Etappe – 16. Juli 2021: Mourenx – Libourne – 207 km (Flachetappe)

– 16. Juli 2021: Mourenx – Libourne – 207 km (Flachetappe) 20. Etappe – 17. Juli 2021: Libourne – Saint-Émilion – 30,8 km (Einzelzeitfahren)

– 17. Juli 2021: Libourne – Saint-Émilion – 30,8 km (Einzelzeitfahren) 21. Etappe – 18. Juli 2021: Chatou – Paris Champs-Élysées – 108,4 km (Flachetappe)

Tour de France 2021: Route der 4. Etappe

Die Strecke von Redon nach Fougères beträgt 150,4 Kilometer. Erst zum dritten Mal in der Tour-Geschichte ist Fougères Zielort einer Etappe. 1985 gab es dort ein Mannschaftszeitfahren und im gleichen Jahr wurde Mark Cavendish geboren, der 2015 in Fougères einen seiner 30 Etappensiege bei der Tour de France feierte. Kein Sprinter jubelte häufiger bei der Tour de France. In Sachen Tagessieg war lediglich Eddy Merckx erfolgreicher.

Von Redon nach Fougères – die 4. Etappe der Tour de France 2021 im Überblick.

Tour de France 2021 live: TV-Übertragung, Livestream, Liveticker

Tour de France 2021 live: TV-Übertragung, Livestream, Liveticker