Am 9. Drittliga-Spieltag kommt der TSV 1860 München zum SSV Ulm 1846 Fußball ins Ulmer Donaustadion und bringt tausende Fans mit. Gegen den Traditionsverein will der Aufsteiger aus Ulm seine jüngste Auswärtsniederlage in Ingolstadt auswetzen: Anpfiff ist um 19 Uhr. Die SÜDWEST PRESSE begleitet das Spiel hier im Liveticker.

