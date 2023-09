Nein, Romario Rösch hatte nicht das Gefühl, dass am Sonntagnachmittag im Donaustadion noch etwas schiefgehen könnte: „Wenn man auf dem Feld weiß, jeder ist zu 100 Prozent da, dann gibt das Selbstvertrauen“, sagt der Offensivspieler des SSV Ulm 1846 Fußball und fügt an: „Und zur Not ist C...