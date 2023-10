Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Dienstag die zeitgenaue Ansetzung der Spieltage 13 bis 17 in der 3. Liga bekannt gegeben. Damit stehen die Anstoßzeiten von zwei weiteren Heimspielen des SSV Ulm 1846 Fußball fest. Am Samstag, 28. Oktober, treffen die Spatzen um 14 Uhr auf den Halleschen FC. Die Terminierung erfolgte somit erst 18 Tage vor dem Start der Partie.

SSV Ulm gegen Freiburg II in Aalen?

Am 25. November trifft der SSV Ulm auf die zweite Mannschaft des SC Freiburg. Das Spiel soll samstags um 16.30 Uhr beginnen. Die Begegnung ist derzeit in der Centus Arena des VfR Aalen angesetzt. Aufgrund der fehlenden Rasenheizung im Donaustadion spielen die Ulmer nur mit Ausnahmegenehmigung im eigenen Stadion. Für die Wintermonate musste der SSV Ulm gegenüber dem DFB ein Ausweichstadion mit Rasenheizung benennen – zur Planungssicherheit. Lassen es die Witterungsbedingungen zu, kann das Spiel kurzfristig wieder nach Ulm verlegt werden. Selbiges gilt für das Heimspiel der Spatzen gegen Borussia Dortmund II im Dezember, das noch nicht terminiert ist.

Die terminierten Spiele des SSV Ulm in der 3. Liga

11. Spieltag: Sonntag, 15. Oktober, 13:30 Uhr: SSV Ulm 1846 Fußball – SG Dynamo Dresden

12. Spieltag: Sonntag, 22. Oktober, 19.30 Uhr: FC Erzgebirge Aue – SSV Ulm 1846 Fußball

13. Spieltag: Samstag, 28. Oktober, 14 Uhr: SSV Ulm 1846 Fußball – Hallescher FC

14. Spieltag: Sonntag, 5. November, 16.30 Uhr: SC Preußen Münster – SSV Ulm 1846 Fußball

15. Spieltag: Sonntag, 12. November, 19.30 Uhr: SSV Jahn Regensburg – SSV Ulm 1846 Fußball

16. Spieltag: Samstag, 25. November, 16.30 Uhr: SSV Ulm 1846 Fußball – SC Freiburg II

17. Spieltag: Samstag, 2. Dezember, 16.30 Uhr: FC Viktoria Köln – SSV Ulm 1846 Fußball

SSV Ulm spielt in der 3. Liga meist am Sonntag

Bisher spielte der SSV Ulm drei seiner zehn Spiele am Sonntag, genauso oft wie samstags. Am Freitag und Dienstag liefen die Spatzen jeweils zweimal auf. Mit der heutigen Terminierung kommen vier weitere Sonntags- und drei Samstagsspiele hinzu.