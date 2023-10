Keine Anreise mit dem Auto: Das gilt für Ulmer Fußball-Fans am Sonntag, 15. Oktober. Im zweiten ausverkauften Heimspiel in Folge ist Dynamo Dresden zu Gast. Ausgerechnet an diesem Wochenende fallen die Parkplätze rund um das Stadion und an der Messe weg. © Foto: Matthias Kessler