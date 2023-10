Spitzenspiel zwischen dem SSV Ulm 1846 Fußball und Dynamo Dresden an. Mit 22 Punkten rangiert Dresden zwei Zähler vor Ulm auf dem ersten Tabellenplatz. Der Aufsteiger aus Ulm hatte am letzten Spieltag beim Verfolger SV Sandhausen Mit einem Heimerfolg am Sonntag könnten die „Spatzen“ nicht nur den dritten Sieg in Serie feiern, sondern auch an Dynamo vorbei auf den ersten Tabellenplatz ziehen. Am Sonntag steht in der 3. Liga dasan. Mit 22 Punkten rangiert Dresden zwei Zähler vor Ulm auf dem ersten Tabellenplatz. Der Aufsteiger aus Ulm hatte am letzten Spieltag beim Verfolger SV Sandhausen durch einen späten Treffer mit 2:1 (0:1) gewonnen . Nach der Partie kam es zu einem Eklat, als SVS-Präsident Jürgen Machmeier das Schiedsrichter-Gespann körperlich angriff. Der DFB hat den Vorfall aufs Schärfste verurteilt.

SSV Ulm: Führt die Heimstärke zum Erfolg im Spitzenspiel?

Die Ulmer haben seit ihrem Aufstieg von der Regionalliga in die 3. Liga gezeigt, dass sie in dieser Saison kein Kanonenfutter sind. Zudem können die „Spatzen“ gegen Dresden wieder auf ihre Heimstärke setzen: Mit vier Siegen aus fünf Heimspielen sind die Ulmer im heimischen Donaustadion eine echte Macht. Das könnte am Sonntag auch Dynamo Dresden zu spüren bekommen. Allerdings offenbarte Ulm bei der 0:4-Niederlage in Ingolstadt am 8. Spieltag auch noch Schwächen in der Defensive. Trotz des Ausrutschers in Ingolstadt bleibt die Bilanz beeindruckend: Vier Siege aus den letzten fünf Spielen sprechen eine deutliche Sprache.

Dresden: Der Aufstiegsaspirant der 3. Liga steht unter Druck

Die Ambitionen von Dynamo Dresden sind klar: Nachdem der direkte Wiederaufstieg in der letzten Saison verpasst wurde, will Dynamo in dieser Spielzeit in die 2. Bundesliga aufsteigen. Die letzten Ergebnisse waren durchwachsen: Ein knapper, aber verdienter 1:0-Sieg in Lübeck, gefolgt von einem 2:1-Heimsieg gegen Aue, hat die Dynamo-Fans jubeln lassen. Dynamo zeigte dann allerdings auch, dass sie zu schlagen sind. Bei der 1:3-Niederlage gegen Essen sah das Team von Trainer Markus Anfang nicht gut aus. Mit einem 2:1-Heimerfolg und einem zuletzt torlosen Remis gegen 1860 München gehen die Dresdner nun in das Duell mit Ulm. Trotz der jüngst durchwachsenen Ergebnisse bleibt Dresden nicht nur Favorit im Spitzenspiel, sondern auch Aufstiegskandidat Nummer eins. Doch Ulm hat das Zeug, Dresden am Sonntag ein Bein zu stellen – und vielleicht doch überraschenderweise länger oben mitzumischen, als viele denken.

SSV Ulm: Die Ergebnisse der „Spatzen“ in dieser Saison