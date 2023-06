Daniel Siebert ist der Schiedsrichter beim heutigen DFB-Pokal-Finale am 3. Juni zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Der EM-Schiedsrichter von 2021 und WM-Referee von 2022 leitet sein erstes Pokalfinale im Berliner Olympiastadion. „Ich freue mich riesig auf mein erstes Pflichtspiel im Olympiastadion. Ich möchte mit meinem Team und unserer Leistung beim Pokalfinale zu einem schönen und spannenden Fußballfest in meiner Heimatstadt beitragen“, sagte der Schiedsrichter vorab.

Wir stellen den Schiedsrichter Daniel Siebert vor.

Daniel Siebert pfeift das DFB-Pokalfinale 2023

Daniel Sieberts Assistenten sind Jan Seidel und Rafael Foltyn, Videoassistenten Marco Fritz und Dominik Schaal. Als Vierter Offizieller ist Daniel Schlager eingeteilt. Das Schiedsrichtergespann beim DFB-Pokalfinale 2023 zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt in der Übersicht:

Schiedsrichter : Daniel Siebert (Berlin)

: Daniel Siebert (Berlin) Assistenten : Jan Seidel (Henningsdorf), Rafael Foltyn (Wiesbaden)

: Jan Seidel (Henningsdorf), Rafael Foltyn (Wiesbaden) Vierter Offizieller : Daniel Schlager (Hügelsheim)

: Daniel Schlager (Hügelsheim) Video-Assistent : Marco Fritz (Horb)

: Marco Fritz (Horb) VAR-Assistent: Dominik Schlager (Tübingen)

Schiedsrichter Daniel Siebert zeigte in der Bundesliga-Saison 2022/23 im Schnitt 4,2 Gelbe Karten pro Spiel.

Daniel Siebert: Karriere und Leistungsdaten

Daniel Siebert aus Berlin wurde am 04.05.1984 geboren und ist bereits seit 2007 DFB-Schiedsrichter. Seit der Saison 2012/13 pfeift er in der 1. Bundesliga. Dabei kommt er bisher auf 153 Einsätze. In diesen 153 Spielen verteilte Siebert 584 Gelbe, 8 Gelb-Rote und 9 Rote Karten und zeigte 32 Mal auf den Elfmeterpunkt.

Der 1,91 m große Siebert ist zudem seit 2015 FIFA-Schiedsrichter und gilt als einer der besten und erfahrensten Schiedsrichter in Deutschland. Bei der WM 2022 leitete der Sportwissenschaftler die beiden Gruppenspiele zwischen Tunesien und Australien und Ghana gegen Uruguay.

Daniel Siebert arbeitet neben seinem Beruf als Schiedsrichter als Erdkundelehrer in Teilzeit.

