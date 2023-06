RB Leipzig trifft heute im DFB-Pokalfinale auf Eintracht Frankfurt. Für die Frankfurter geht es um mehr als nur den Titelgewinn. Gewinnt die Eintracht, startet Frankfurt in der kommenden Saison in der Europa League, die die SGE im vergangenen Jahr gewonnen hatte. Bei einer Niederlage gegen RB Leipzig würden die Hessen nur in den Playoffs zur Conference League starten. Welche Spieler schicken die beiden Trainer Marco Rose und Oliver Glasner heute im DFB-Pokalfinale aufs Feld?

Alle Informationen zu den Aufstellungen von RB Leipzig und Eintracht Frankfurt im DFB-Pokalfinale 2023.

RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt: Informationen zum Spiel

Das DFB-Pokalfinale zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt findet am heutigen Samstag, den 3.6.2023, statt. Angepfiffen wird das Pokalfinale um 20 Uhr.

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Silva fällt sicher aus

RB Leipzig muss im DFB-Pokalfinale auf Mittelstürmer André Silva verzichten. Der Portugiese zog sich im Training eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zu und fällt gegen seinen Ex-Club Eintracht Frankfurt aus. „Wir rechnen im Laufe der Sommer-Vorbereitung mit seiner Rückkehr auf den Platz“, hieß es von den Leipzigern weiter. Ebenfalls fehlen wird den Leipzigern Josko Gvardiol nach Rotsperre.

Bei der Eintracht dürfte Sebastian Rode rechtzeitig fit werden. Sollte Glasner auf eine Viererkette umstellen, würde wohl auch Lindström von Beginn an spielen. Bei einer Dreierkette stellt sich die Frage, ob Oliver Glasner auf Toure oder Hasebe setzt.

Die voraussichtlichen Aufstellungen von RB Leipzig und Eintracht Frankfurt

RB Leipzig

Blaswich - Henrichs, Klostermann, Orban, Halstenberg - Laimer, A. Haidara - Szoboszlai, Dani Olmo - Werner, Nkunku

Eintracht Frankfurt

Trapp - Buta, Tuta, Ndicka, Max - Rode, Sow - Lindström, Kamada, M. Götze - Kolo Muani

Leipzigs Trainer Marco Rose muss gegen Frankfurt definitiv auf André Silva verzichten.

Eintracht Frankfurt lehnte Leipzig-Angebot für Lindström ab

Kurz vor dem Pokalfinale zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig wird Offensivspieler Jesper Lindström immer mehr zu einem Spekulationsobjekt. Die Eintracht hat ein erstes Angebot von RB für den Dänen, der noch einen Vertrag bis 2026 hat, ausgeschlagen. Sein Marktwert wird auf rund 30 Millionen Euro taxiert. Frankfurts Sport-Vorstand Markus Krösche bestätigte in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ das Interesse des Pokal-Finalgegners. „Ja, aber nicht nur Leipzig. Jesper ist ein gutes Beispiel unserer Philosophie bei der Eintracht“, sagte Krösche vor dem Endspiel.

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt im Free-TV & Stream