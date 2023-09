Der Engländer Anthony Taylor ist der Schiedsrichter beim heutigen Länderspiel zwischen Deutschland und Frankreich. Er ist einer der erfahrensten Schiedsrichter im internationalen Fußball und kann eine beachtliche Karriere vorweisen.

Anthony Taylor pfeift das Länderspiel Deutschland gegen Frankreich

Das Schiedsrichtergespann im heutigen Länderspiel zwischen Deutschland und Frankreich in der Übersicht:

Schiedsrichter : Anthony Taylor (England)

: Anthony Taylor (England) Assistenten : Daniel Richard Cook, Gary Beswick (beide England)

: Daniel Richard Cook, Gary Beswick (beide England) Vierter Offizieller : Darren England (England)

: Darren England (England) Video-Assistent : Michael Salisbury (England)

: Michael Salisbury (England) VAR-Assistenten: Thomas Bramall (England)

Anthony Taylor: Dieser Schiedsrichter pfeift das Spiel

Der 44-Jährige ist ein internationaler Top-Referee mit großer Erfahrung. Geboren am 20. Oktober 1978 in Manchester, England, arbeitete Taylor nach dem Schulabschluss zunächst als Gefängniswärter. Bis 2012 ging er diesem Beruf parallel zu seiner Schiedsrichterlaufbahn nach, seitdem ist er hauptberuflicher Schiedsrichter. Seine harte Arbeit zahlte sich aus, als er 2006 zum Schiedsrichter der English Football League ernannt wurde. Er wurde schließlich 2010 in die Select Group der Premier League-Schiedsrichter aufgenommen.

Taylor bekannt für ruhige und gelassene Art

Anthony Taylor hat in zahlreichen hochkarätigen Spielen gepfiffen, darunter FA Cup-Finals und internationale Begegnungen. Seine ruhige und gelassene Art auf dem Spielfeld sowie sein ausgezeichnetes Verständnis der Regeln des Spiels haben ihm Respekt von Spielern, Trainern und Fans eingebracht. Zusätzlich zu seinen nationalen und internationalen Aufgaben wurde Anthony Taylor auch als Schiedsrichter für bedeutende Turniere wie die FIFA-Weltmeisterschaft und die UEFA-Europameisterschaft ausgewählt, was seinen Ruf als einer der besten Schiedsrichter Englands weiter festigt. Seit 2013 ist Taylor FIFA-Schiedsrichter.

Taylor für Reaktion bei Eriksen-Herzstillstand gelobt

Anthony Taylor wurde von der UEFA für die Europameisterschaft 2021 als einer von 19 Hauptschiedsrichtern ausgewählt. Während seines ersten Einsatzes ereignete sich in der 40. Minute eine dramatische Situation, als der dänische Spieler Christian Eriksen einen Herzstillstand erlitt und auf dem Spielfeld reanimiert werden musste. Roberto Rosetti, der Vorsitzende der UEFA-Schiedsrichterkommission, lobte Anthony Taylor für seine schnelle Reaktion und seine Besonnenheit im Umgang mit dieser herausfordernden Situation.