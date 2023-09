Am heutigen Dienstag, den 12. September 2023, trifft Deutschland in einem Freundschaftsspiel auf Frankreich. Nach der Nach der Entlassung Hansi Flick hatte Interimstrainer Rudi Völler vor der prestigeträchtigen Partie gegen den deutschen Nachbarn einige Änderungen in der Startelf der deutschen Nationalmannschaft angekündigt. „Es wird ein, zwei, drei Veränderungen geben“, sagte Völler. „Das liegt aber auch daran, dass der ein oder andere Spieler angeschlagen ist.“

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen zur voraussichtlichen Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich.

DFB-Team: Wer fehlt gegen Frankreich?

Eine Rückkehr von Niclas Füllkrug ist für das Spiel gegen Frankreich noch kein Thema. Der Torjäger war in der vergangenen Woche vor dem Japan-Spiel (1:4) verletzt aus Wolfsburg abgereist.

Auch Jamal Musiala, der sich nach seinem Muskelfaserriss im Aufbautraining befindet, wird nicht zur Verfügung stehen.

Deutschland gegen Frankreich: Wer spielt in der Abwehr?

Auf der Torwartposition ist ter Stegen gesetzt. Allerdings ist der Einsatz von Niklas Süle noch fraglich. Der Abwehrspieler von Borussia Dortmund wird zum zweiten Mal Vater. Falls sich Bundestrainer Rudi Völler für eine Viererkette entscheidet, könnte Joshua Kimmich ins Mittelfeld rücken und Benjamin Henrichs als Rechtsverteidiger auflaufen. Doch auch vor dem Einsatz von Kimmich steht ein Fragezeichen. Er fehlte am Montag angeschlagen beim Abschlusstraining. Auf der linken Abwehrseite bietet sich Robin Gosens an, der den zuletzt schwachen Nico Schlotterbeck ersetzen könnte. Sollte Süle ausfallen, schlägt die Stunde des formstarken Jonathan Tah. Zusammen mit dem gesetzten Antonio Rüdigers könnte der Leverkusener der deutschen Abwehr mehr Stabilität verleihen.

Aufstellung: Kimmich und Gündogan auf der Doppelsechs?

Kehrt Joshua Kimmich zurück ins zentrale Mittelfeld, muss wohl Emre Can auf die Bank weichen. Ilkay Gündogan, der weiterhin Kapitän sein wird, übernimmt in der Zentrale den offensiveren Part. In der offensiven Dreierreihe könnten erneut Serge Gnabry, Florian Wirtz und Leroy Sané auflaufen.

Kai Havertz, der gegen Japan kein gutes Spiel machte, könnte seinen Stammplatz an Thomas Müller verlieren.

Deutschland: Die voraussichtliche Aufstellung gegen Frankreich

Die voraussichtliche Aufstellung von Deutschland heute im Überblick:

Tor

ter Stegen

Abwehr

Henrichs

Rüdiger

Tah

Gosens

Mittelfeld

Kimmich

Gündogan

Gnabry

Wirtz

L. Sané

Angriff

Müller

