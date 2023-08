Nach dem Kuss-Eklat und der Suspendierung des Verbandspräsidenten Luis Rubiales tagt an diesem Montag (28.08.2023) um 16 Uhr erneut der spanische Fußball-Verband RFEF. Die RFEF lud die Regionalverbände zu einer Dringlichkeitssitzung in Madrid ein, wie spanische Medien berichteten. Die Initiative sei von Interimspräsident Pedro Rocha ausgegangen. Er gilt als enger Vertrauter von Rubiales. Laut Medien geht es nicht um grundlegende Entscheidungen, sondern um das Tagesgeschäft in der Übergangsphase.