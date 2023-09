Julian Nagelsmann tritt seinen Angeblich hat der Nachfolger von Hansi Flick schon eine erste große Überraschung geplant! Der erst 20-jährige Maximilian Beier der TSG Hoffenheim ist anscheinend für die Kaderplanung im Gespräch. Das berichtet die „Bild“-Zeitung. tritt seinen neuen Job als Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft an. Im Oktober wird er erstmals in seiner neuen Rolle offiziell auftreten.! Der erst 20-jährigeder TSG Hoffenheim ist anscheinend für die Kaderplanung im Gespräch. Das berichtet die „Bild“-Zeitung.

Beier: Ehemals Leihspieler von Hannover – jetzt gefragt wie nie

Maximilan Beier spielt als Mittelstürmer aktuell eine Top-Saison. Der Hoffenheimer hat in den bisherigen fünf Ligaspielen vier Tore erzielt. Zuletzt wurde bereits über eine Berufung des Angreifers, der in den beiden vergangenen Spielzeiten als Leihgabe beim Zweitligisten Hannover 96 unter Vertrag war, in die deutsche Nationalmannschaft spekuliert.

Beier ist außerdem variabel einsetzbar: Sowohl im Zentrum als auch auf beiden Außenpositionen kann der vielseitige Angreifer spielen.

Maximilian Beier vor DFB-Berufung? Matarazzo mahnt

Trainer Pellegrino Matarazzo vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim hält nichts davon, seinen Jungstar Maximilian Beier in die Nationalmannschaft hochzujubeln. „Maxi braucht in der Richtung keine Schlagzeilen mehr“, sagte der 45-Jährige am Donnerstag (28.09.2023) mit Blick auf den 20 Jahre alten Stürmer. Er habe noch nicht mit dem neuen Bundestrainer und früheren TSG-Coach Julian Nagelsmann über Beier gesprochen, betonte Matarazzo.

DFB-Team: Reise in die USA – ist Beier dabei?

In ein paar Wochen reist die Nationalmannschaft in die USA, wo sie am 14. Oktober (21 Uhr) in Hartford (Connecticut) auf die US-Mannschaft trifft. Am 18. Oktober (2 Uhr) spielt Deutschland gegen Mexiko (Philadelphia).

Die erste DFB-Nominierung durch Nagelsmann wird deshalb mit Spannung erwartet. Diese beiden Spiele werden die ersten Meilensteine für den neuen Bundestrainer sein. Er hat nur begrenzt Zeit, um die Mannschaft vor der Europameisterschaft kennenzulernen. Es wird erwartet, dass Nagelsmann in Kürze seinen ersten Kader bekannt geben wird.

(Mit Material von dpa)