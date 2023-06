Nach dem bitteren verpassten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga ist die Vorbereitung des Hamburger SV für die neue Saison in der 2. Bundesliga 2023/24 wieder in vollem Gange. Für die kommende Saison ist die Zielvorgabe klar: Der direkte Aufstieg und die Rückkehr in die 1. Bundesliga nach über fünf Jahren Zweitklassigkeit.

Alle wichtigen Transfer-News rund um den Hamburger SV sowie alle aktuellen Gerüchte rund um Neuverpflichtungen bekommt ihr in diesem Artikel.

HSV aktuell: Transfer News & Gerüchte – HSV holt Öztunali, Pherai-Wechsel fast perfekt

Alle aktuellen Entwicklungen rund um Transfers, Neuzugänge oder Vertragsverlängerungen bekommt ihr hier im Überblick:

Seeler-Enkel Levin Öztunali wechselt zum HSV

27.06.2023 - 19:21: Der Enkel von Club-Idol Uwe Seeler kommt zum Hamburger SV. Levin Öztunali kehrt ablösefrei vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin zehn Jahre nach seinem Weggang aus Hamburg zurück zum HSV, wie der Zweitligist am Dienstag mitteilte. Der Offensivspieler erhält bei den Hanseaten einen Vertrag bis 2026. Der 27-Jährige spielte von 2006 bis 2013 in den Nachwuchsteams der Hamburger. Anschließend ging er zur U 19 von Bayer Leverkusen. Später spielte er noch bei Werder Bremen und Mainz 05 in der Bundesliga, eher er zu Union kam.

Pherai-Transfer bestätigt: HSV setzt sich im Rennen um Pherai gegen Schalke durch

24.06.23 - 10:05 Uhr: Die erste offensive Verstärkung beim Hamburger SV ist perfekt. Laut dem kicker haben sich die Hanseaten mit ihrem Wunschsspieler Immanuel Pherai (22) geeinigt, um den auch Ligakonkurrent Schalke 04 buhlte. Die festgeschriebene Ablösesumme liegt bei 1,5 Millionen Euro.

Der Wechsel des niederländischen Offensivspielers Immanuel Pherai von Eintracht Braunschweig zum Hamburger SV ist perfekt.

© Foto: Swen Pförtner/dpa

Kittel verlässt den HSV

21.06.23 - 09:50 Uhr: Sonny Kittel verlässt in diesem Transferfenster nach vier Saisons den HSV. Sein Vertrag lief in diesem Sommer auf. Insgesamt absolvierte der offensive Mittelfeldspieler 140 Spiele für den Hamburger SV, bei denen er 36-mal traf und 40 Tore vorbereitete.

Guilherme Ramos wechselt nach Hamburg

15.06.23 - 16:27 Uhr: Mit Innenverteidiger Guilherme Ramos (25) dürfen sich die Hamburg-Fans auf defensive Verstärkung freuen. Der 25-jährige Portugiese erhält ein Arbeitspapier bis 2026 und kommt ablösefrei von Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld.

Hamburger SV Transfers 2023: Alle Neuzugänge im Überblick

Alle Neuzugänge im Überblick (Stand 21.06.2023):