Der aktuell beim 1. FC Magdeburg unter Vertrag stehende Daniel Elfadli wird voraussichtlich in der kommenden Saison das Trikot des Hamburger SV tragen. Der HSV hat sich mit dem defensiven Mittelfeldspieler geeinigt, und die beiden Vereine kommen sich näher.

Einigung wird vor dem Start des HSV-Trainingslagers am 6. Juli erwartet

Elfadli, 26 Jahre alt, wechselte im Sommer 2022 vom VfR Aalen nach Magdeburg.

Eine Entscheidung von Elfadli wird vor Donnerstag erwartet. An diesem Tag beginnt der HSV sein Trainingslager in Österreich, in der Nähe von Kitzbühel, nur zwanzig Kilometer von Fieberbrunn entfernt, wo der FCM ab Mittwoch trainiert.

Legt Magdeburg nach einem Elfadli-Transfer noch einmal nach?

Ob der FCM noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv wird, hängt hauptsächlich davon ab, ob es zu einer Einigung mit Daniel Elfadli (26) kommt, der unbedingt zum Konkurrenten Hamburger SV wechseln möchte.

Trainer Christian Titz (52) ist sich dessen bewusst und erklärt: "Wir wollen uns noch nicht endgültig festlegen. Wir hatten Spieler mit Verträgen, die jedoch zu anderen Vereinen gewechselt sind. Das kann immer noch passieren. In diesem Fall werden wir versuchen, entsprechend zu reagieren."

Nach dem bitteren verpassten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga ist die Vorbereitung des Hamburger SV für die neue Saison in der 2. Bundesliga 2023/24 wieder in vollem Gange. Für die kommende Saison ist die Zielvorgabe klar: Der direkte Aufstieg und die Rückkehr in die 1. Bundesliga nach über fünf Jahren Zweitklassigkeit.