Im Anschluss an eine Bundesliga-Saison müssen sich Fußballfans traditionell zuerst einmal auf eine Durststrecke einstellen. In der Sommerpause kann das Lieblingsteam nicht mehr an jedem Wochenende angefeuert werden. Stattdessen zählen die Anhänger von Bayern, Dortmund und Co. die Tage, bis die neue Saison eröffnet wird. Nun wurde von der DFL immerhin bereits der Spielplan für die neue Saison veröffentlicht.

Hier gibt es alle Daten und Fakten zur neuen Saison der Fußball-Bundesliga 2022/23.

Bundesliga: Das ist der 1. Spieltag der Saison 2023/24

Die Spielpläne der Bundesliga und 2. Bundesliga für die kommende Saison 2023/2024 hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag, 30. Juni 2023, veröffentlicht. Das Eröffnungsspiel bestreiten der FC Bayern München und Werder Bremen.

Der 1. Spieltag der Bundesliga-Saison 2023/2024 im Überblick:

Spielplan zur neuen Bundesliga-Saison als PDF-Download

Die DFL hat nicht nur die Spielpläne für die neue Saison veröffentlicht, sondern auch einen Dowload als PDF-Datei zur Verfügung gestellt.

Terminplan 2023/24: Wann startet die 1. und 2. Bundesliga?

Der Rahmenterminkalender für die Saison 2023/24 ist fixiert. Laut diesem ist das Bundesliga-Eröffnungsspiel auf den 18. August 2023 terminiert. Die 2. Bundesliga startet drei Wochen zuvor bereits am 28. Juli 2023 mit dem Eröffnungs-Hammer HSV gegen Schalke 04.

Die wichtigsten Eckdaten der Saison 2023/24 auf einen Blick:

Bundesliga, 1. Spieltag: 18.-20.08.2023

Bundesliga, 34. Spieltag: 18.05.2024

2. Bundesliga, 1. Spieltag: 28.-30.07.2023

2. Bundesliga, 34. Spieltag: 19.05.2024

Relegation/Hinspiele: 23./24.05.2024

Relegation/Rückspiele: 27./28.05.2024

Bundesliga-Saison 2023/24: Nur eine englische Woche

Die Bundesliga geht nach dem 16. Spieltag (19./20. Dezember 2023) in die Winterpause. Dieser Spieltag ist gleichzeitig die einzige englische Woche (Spieltag unter der Woche) in der kompletten Saison. Im neuen Jahr wird der Spielbetrieb in der höchsten deutschen Spielklasse dann wieder am 12. Januar 2024 aufgenommen.

Termine für Supercup und DFB-Pokal 2023/24

Noch vor dem Saisonstart 2023/24 steht mit dem Supercup 2023 bereits das erste Highlight der neuen Saison bevor. Das Duell zwischen dem deutschen Meister und dem DFB-Pokalsieger findet am Samstag, 12. August 2023, statt. Auch der DFB-Pokal startet an diesem Wochenende (11.-14. August 2023) mit der ersten Runde. Das Pokalfinale wird dann eine Woche nach dem Bundesliga-Saisonfinale am Samstag, 25. Mai 2024, im Berliner Olympiastadion ausgetragen.

Wann startet die 3. Liga in die neue Saison?

Die Saison 2023/24 der 3. Liga soll am 4. August 2023 beginnen, vom 21. Dezember 2023 bis zum 19. Januar 2024 durch die Winterpause unterbrochen werden und am 18. Mai 2024 mit dem 38. Spieltag enden. Die Austragung der Aufstiegsspiele für die 2. Bundesliga ist für den 22. und 26. Mai 2024 geplant.